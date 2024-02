Importante técnico europeo se ríe cuando le hablan del Liverpool

Una de las noticias futbolísticas más importantes en el inicio de 2024 fue la del anuncio realizado por el técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, quien dió a conocer que a final de temporada dejará de ser entrenador del conjunto Red por decisión personal y se tomará un año sabático.

En medio de todo, los medios ya se comienzan a preguntarse quien podría ser el reemplazante del estratega alemán que marcó los últimos años de la institución inglesa y, por tanto, ya comienzan a consultar a los entrenadores más destacados que les parecería hacerse cargo del banquillo del Anfield. Uno de ellos fue el técnico del Tottenham, Ange Postecoglou.

La positiva actualidad de Tottenham no se entendería sin la figura de Postecoglou, quien desde que llegó al club en 2023 ha dotado a su equipo de personalidad y su característica impronta; Tan bueno es el trabajo del entrenador nacido en Grecia, que ahora mismo los Spurs ocupan el cuarto lugar de la tabla y son los favoritos para clasificar a Champions por encima de Manchester United o Chelsea.

A pesar de todo, Ange se mantiene sereno y sabe que no puede desviarse de su objetivos, por ende, no se toma muy en serio las preguntas sobre la posibilidad de entrenar al Liverpool el próximo año: "No quiero decir nada al respecto porque no creo que eso vaya a entrar nunca en mi cerebro para determinar cuáles son mis prioridades en la vida y en la profesión. Si sólo es gente que dice nombres, ¿a quién le importa?".