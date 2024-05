Chicharito Hernández le rogó a Chile para que no los golearan (+Declaraciones)

Uno de los peores recuerdos en la historia de la Selección Mexicana es su actuación en los cuartos de final de la Copa América Centenario 2016. Ahí se enfrentaron a Chile y recibieron una de las derrotas más dolorosas para los aztecas.

Dicho compromiso acabó por un resultado final de siete goles a cero y acabó con el sueño de los aficionados mexicanos de levantar el torneo de la CONMEBOL. Ocho años después, uno de los jugadores que estuvo presente en la goleada, dio una confesión bastante fuerte para México.

Esta figura no es otra que el guardameta chileno, Claudio Bravo, y en una entrevista reveló que Chicharito Hernández pidió que no les metieran más goles en el juego, "Me acuerdo de que me venía a apretar Chicharito. Me decía ‘por favor, diles a tus compañeros que paren, diles que paren. En el segundo tiempo”.

Claudio Bravo orgulloso de su selección

El ex arquero del Fútbol Club Barcelona y del Manchester City explicó que durante ese partido, se vio un rendimiento increíble de Chile y que si querían pudieron marcar hasta diez goles, "Pudimos hacerles diez. Fue una clase de fútbol. Creo que en el cuarto gol todo el estadio empieza a gritar ‘olé'. Termina el partido y me acuerdo que nos fuimos ovacionados del estadio, por los mexicanos”.

Con estas declaraciones, diversos hinchas recordaron cómo el ex entrenador, Juan Carlos Osorio (el técnico de México en ese encuentro), dio sus sensaciones sobre la goleada y el aprendizaje que se llevó, "El 7-0 ante Chile me enseñó mucho y estoy agradecido. Es un partido que me marcó, un partido que me hizo reflexionar y entender que en el fútbol de alto nivel cualquiera le gana a cualquiera y siempre existe la posibilidad de una debacle o una victoria sonora".