Ángel Di Maria defendió tajante a su esposa por críticas de este periodista

Una nueva polémica estalla en torno al jugador Angel Di María. Este capítulo comenzó cuando el periodista Toti Pasman realizó fuertes declaraciones contra Jorgelina Cardoso, esposa del jugador argentino. Pasman, durante su programa en el streaming Carnaval crítico a la Jorgelina por enojarse cuando el futbolista recibía faltas en el encuentro ante River Plate, vistiendo la camiseta de Rosario Central.

Tras las fuertes palabras del periodista, Cardoso y Di María respondieron tajante en las redes sociales, lo que avivó la polémica.

Toti Pasman

“No soporto cuando en las transmisiones de los partidos de Rosario Central, le pagan a Angelito, le hacen un faul, le pasa algo a Di María… y a ver Jorgelina, es fútbol, es fútbol loca, es fútbol argentino. Es parte del juego y yo nunca la vi a Antonela [Roccuzzo, esposa de Lionel Messi] diciendo ‘qué hijo de p*** un rival’. Bajate de la palmera Jorgelina. ¿Quién sos vos?¿Quién sos vos para decir ‘este es un hijo de p***’? ¿Quién sos vos?“, dijo Pasman en su programa de streaming.

Respuesta de Jorgelina

Tras escuchar las declaraciones de Pasman, la esposa de Di María no se quedó callada, y respondió “Tenés razón Tonti, ¿Cómo voy a insultar en la cancha? Una locura lo que hago. El agarrón del cuello es fútbol también, gracias por decírmelo porque pensé que se jugaba con los pies. ¡Tenés tanta razón en esta!“, expresó con ironía.

Continuó, “La próxima vez que me cruces no salgas corriendo como la primera vez en el aeropuerto (arreglándote la corbatita) ni me pidas disculpas por joderlo a Ángel, ni me digas: ‘Fui un bol***y estoy arrepentido’. No sabía que Maradona te había hecho tanto daño, ¿necesitás ayuda? Contá con nosotros, de corazón te lo digo. Te manda saludos el Pony”, sentenció con el emoji de una carita llorando de risa.

Respuesta de Ángel Di María

El jugador argentino salio a defender a su esposa públicamente “La verdad que no puedo creer la falsedad que tenés, lo cara dura que sos. Le pediste perdón en el avión a mi mujer y a mis viejos solo porque no te quedó otra porque tenías que pasar por donde ellos estaban”, escribió.

“Sos un cara dura terrible. Después andás llorando por los canales. Yo te voy a decir una cosa y espero que te quede claro: con mi mujer no, con mi familia no. Eso jamás te lo voy a permitir so***. Y la vida da muchas vueltas. Por eso, sé que en algún momento te voy a terminar cruzando. Te mando saludos plasma. Abrazo”, arremetió.