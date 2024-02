¿Se acaba la fiesta de Real Madrid TV?: Esto dijo el presidente de la Liga Española

El fútbol español se encuentra en una fase muy compleja, prácticamente todos los equipos se quejan constantemente de los errores arbitrales y uno de los clubes que más ha hecho en eso sentido es el Real Madrid, el gigante de la capital insiste semana tras semana que se le perjudica en el campeonato liguero, siempre amparados en el argumento del "Caso Negreira".

El Real Madrid insiste desde Carlo Ancelotti que ellos prefieren no hablar de árbitros, sin embargo, la televisora de los blancos no duda en señalar los supuestos errores en su contra apenas finalizan los partidos, como ocurrió en el reciente partido contra el Atlético de Madrid, partido en el que, según ellos, no les señalaron dos penales a favor.

Javier Tebas, presidente de la Liga Española, aprovechó su reciente alocución en para hablar sobre el tema de los árbitros y las presiones por parte de los clubes sobre todo del Real Madrid y canal de televisión. "El canal es una concesión pública. Estoy seguro que lo concedieron asumiendo que iba a respetar los valores del deporte. Hay que revisar las condiciones de la concesión. LaLiga está empezando a hacer actuaciones contra los vídeos.

"¿Os imagináis un vídeo de los árbitros creado por el Barça y que le sigan el resto de clubs? Nos cargaríamos el fútbol. Es evidente que no podemos seguir en esta línea", concluyó un Tebas. A falta de saber cuál será la respuesta del Real Madrid, se prevé que hagan caso omiso a las palabras de Tebas, por la guerra abierta que mantiene el máximo mandatario del torneo y presidente de la entidad blanca.