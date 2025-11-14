Cardi B da a luz por cuarta vez: así fue el particular anuncio

Suscríbete a nuestros canales

La rapera estadounidense, Cardi B, anunció el jueves 13 de noviembre oficialmente el nacimiento de su cuarto hijo, el primero que tiene junto a su novio, el jugador de la NFL, Stefon Diggs.

La noticia confirma que la estrella está iniciando una nueva etapa en lo personal, justo cuando cumple con diferentes proyectos musicales, como el lanzamiento de su nuevo álbum y la celebración de su gira de conciertos.

Un nuevo capítulo en la vida de Cardi B

Según el comunicado de su representante, Cardi B está "sana y feliz". El bebé, un niño según sus propias publicaciones, marca un hito en su vida afectiva, pues, es la primera vez que la rapera tiene un hijo con su actual pareja, Stefon Diggs.

En su publicación de Instagram, Cardi escribió lo siguiente: “Mi vida siempre ha sido una combinación de diferentes capítulos y diferentes estaciones. Mi último capítulo fue el comienzo de una nueva temporada… ¡Un nuevo bebé en mi mundo, y una razón más para ser la mejor versión de mí!”.

La artista aprovechó sus redes sociales para compartir la noticia de manera creativa con un vídeo en Instagram que coincide con el lanzamiento de su álbum "Am I the Drama?" y una declaración clara de que este niño representa un nuevo impulso personal y profesional.

Además, pocas horas después de compartir el mensaje, fue vista en público en un evento en Nueva York, mostrando que, aunque acababa de convertirse en madre nuevamente, sigue activa y con estilo.

¿Qué significa para ambos?

Para Cardi B, madre ya de tres hijos, conocidos como Kulture, Wave y Blossom, este nuevo bebé refuerza su rol maternal y su capacidad de reinventarse.

Por su parte, Stefon Diggs, destacado receptor de la NFL, también celebra este nuevo paso personal, aunque hay que recordar que, una reciente prueba de paternidad arrojó positivo y el deportista es padre de otra bebé de apenas 7 meses.

Con este nuevo bebé en la familia, los retos y expectativas se multiplican. Cardi ya había anunciado que se encontraba trabajando de lleno en su carrera musical, y la llegada del niño ocurre justo cuando prepara una gira.