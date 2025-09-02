Farándula

Antonio de Rúa “embobado” por Shakira durante su concierto

La expareja ha tenido varios acercamientos en el último año que ha dado paso a las especulaciones sobre una reconciliación

Por Kleimar Reina
Lunes, 01 de septiembre de 2025 a las 10:00 pm
Antonio de Rúa “embobado” por Shakira durante su concierto
Antonio de la Rúa y Shakira / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Los acercamientos entre Shakira y su ex Antonio de la Rúa cada vez más son frecuentes. Recientemente, durante su última presentación en México, el argentino fue pillado entre el público disfrutando del espectáculo.

El estadio GNP de Ciudad de México se hizo sentir en una noche tan importante para la cantante, quien se encuentra en suelo azteca continuando con su gira “Las Mujeres Ya No Lloran”.

En este sentido, dentro de su setlist se encuentra la canción “Días de Enero”, un tema que escribió hace años para su expareja. Precisamente, en esta etapa del recital fue captado Antonio de la Rúa “embobado” viendo la presentación de Shakira.

Como es de esperarse, un asistente filmó el gran momento y lo viralizó en redes sociales generando muchas especulaciones entorno a la estrecha relación que ambos conservan en la actualidad, que, además, ha dado paso a rumores de una posible reconciliación.

Relación amorosa

La historia de amor de Shakira y Antonio de la Rúa inició al principio de los 2000, en su momento fue una de las parejas más aclamadas de la industria de la música. Durante esos años, la colombiana experimentó el auge de su carrera como cantante con grandes éxitos en las listas musicales.

Su amor por el argentino, inspiró grandes canciones que hoy son himnos musicales como “Día de Enero”, “Suerte” y “Sale el Sol y Lo que más”. A pesar de la fructífera de su relación, tras 11 años de amor ambos tomaron caminos separados.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Juan Soto Marineros Cowboys Padres
Lunes 01 de Septiembre de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula