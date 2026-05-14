Amaia Montero decepciona al público en su primero concierto con La Oreja de Van Gogh

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Tras un esperado regreso a los escenarios junto a La Oreja de Van Gogh, Amaia Montero ha decepcionado al público en el primer concierto luego de presentar fallas vocales.

Los fanáticos se mantenían con expectativas altas luego de una larga ausencia de la agrupación. Su reaparición más significativa se produjo en julio de 2024, cuando fue invitada por Karol G a cantar “Rosas” en el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid.

Amaia Montero desentona en Bilbao

El Bilbao Exhibition Centre (BEC) se convirtió en el punto de encuentro de cientos de fans de La Oreja de Van Gogh, pero, en medio de una interpretación, Amaia Montero enfrentó dificultades vocales que reconoció ante la multitud.

“Me subo y lo hago fatal, soy consciente. Pero solo se vive una vez y lo voy a vivir con vosotros”, dijo con sinceridad.

Videos en redes sociales han expuesto la calidad de su voz después de permanecer alejada por años de los escenarios con la agrupación. Su compañero de banda, Xabi San Martín, intentó contener el momento con palabras de aliento a Montero: “Estuviste muy bien, increíble”. Sin embargo, la cantante fue honesta y respondió con autocrítica: “Yo sé que no”.

Rompe el silencio

Tras el revuelo armado en redes sociales y los rumores de una supuesta salida del grupo, Amaia Montero se pronunció en Instagram para desmentir estas versiones.

“El ruido y las mentiras de la gente que no lo hace sigue estando, pero sigue siendo solo ruido”, escribió. “Estoy tan orgullosa de La Oreja de Van Gogh… Lo dije en el escenario: hemos vuelto, hemos vuelto de verdad”, agregó.