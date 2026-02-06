¡Orgullo Guajiro! Jinete indígena triunfa en Tampa Bay Downs con un ejemplar de Godolphin

Suscríbete a nuestros canales

El jinete aprendiz Ronaldo Rodríguez conquistó este jueves su segunda victoria del mes de febrero en el hipódromo de Tampa Bay Downs. El joven fusta, perteneciente a la etnia guajira, sumó así su cuarto éxito del año en su prometedora trayectoria por los óvalos de los Estados Unidos.

Victoria sobre la arena de Florida

El triunfo ocurrió en la tercera carrera de la programación, un Claiming de $23.800 disputado en una distancia de 1.400 metros sobre la superficie de arena. Rodríguez condujo al ejemplar Twelve Treasures, pupilo del entrenador Renaldo Richards, hacia el primer lugar.

La competencia registró los siguientes parciales:

400 metros: 22.75

22.75 800 metros: 45.93

45.93 1.200 metros: 1:10.67

1:10.67 Tiempo final (1.400m): 1:23.80

Twelve Treasures abonó dividendos de $12.60 a Ganador, $5.20 al Place y $4.00 al Show. El purasangre es hijo del estelar semental argentino Candy Ride en Valencia por Tapit. El ejemplar nació y creció en los prestigiosos campos de Godolphin LLC y ahora acumula tres victorias en 11 presentaciones.

Estadísticas y próximo compromiso

Con este resultado, Ronaldo Rodríguez alcanza 11 triunfos en 66 montas desde su debut a mediados de 2025. En lo que va de 2026, el aprendiz batió a sus rivales en cuatro ocasiones tras 31 compromisos cumplidos.

El joven látigo venezolano regresará a la acción este sábado 7 de febrero en Tampa Bay Downs. Participará en la novena carrera, un Maiden Special Weight de $55.000 programado sobre la pista de grama, donde llevará las riendas de Chatelot, ejemplar bajo la tutela de Kerri Raven.

Si deseas seguir de cerca la evolución de los nuevos talentos del hipismo y los resultados de los jinetes venezolanos en el exterior, visita Meridiano.net.