Así fue el debut de John Cena como jugador de beisbol con los Savannah Bananas

La súper estrella de la WWE, John Cena, se estrenó este sábado como jugador de beisbol, luego de tomar su primer turno con los Savannah Bananas. En un encuentro que se realizó en el George M. Steinbrenner Field de Tampa, Florida.

El luchador profesional salió del dugout con uniforme de béisbol con su canción de entrada característica de la WWE "The Time is Now", e incluso hizo toda su rutina como si estuviera entrando al ring, mientras sus nuevos compañeros de equipo hacían el "No puedes".

Posteriormente, Cena entró en la caja de bateo y adoptó una postura de bateo similar a la de Craig Counsell en el primer lanzamiento, que tomó por una bola.

El 16 veces campeón de la WWE luego se puso en cuclillas con la esperanza de obtener una base por bolas, pero fue declarado out por strikes.

Luego pareció que iba a cargar contra el montículo, pero en lugar de eso levantó la mano del lanzador, indicando que se llevó la victoria.

Cena tenía escrito "Stanicky" en la parte posterior de su camiseta, un guiño a su próxima película Ricky Stanicky, en la que también participará Zac Efron.

En cuanto al equipo con el que hizo su debut, los Savannah Bananas son esencialmente los Harlem Globetrotters del béisbol, añadiendo teatro, baile y comedia al pasatiempo de Estados Unidos.

En sus presentaciones han contado con varias estrellas invitadas, entre los que se encuentran ex jugadores de la MLB como Jonny Gomes, Johnny Damon y Josh Reddick.