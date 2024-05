¡Otro cubano al roster! Dodgers de Los Ángeles suben a MLB a joven promesa

En la tarde de viernes, según fuentes de Francys Romero, los Dodgers de Los Ángeles llamaron al equipo grande al segunda base Miguel Vargas desde triple-A. El joven había venido mostrado un muy buen desempeño en Ligas Menores en el arranque de campaña, por lo que la directiva del club no quiso perder más tiempo para convocarlo a las Mayores.

No es la primera vez que Vargas pisará un campo de Grandes Ligas. De hecho, en 2022 y 2023 disputó 18 y 81 juegos respectivamente, un periodo en el que no expuso precisamente un buen nivel con el madero , no pudiendo superar, si quiera, los .200 de average en ninguno de los dos años.

Miguel Vargas está de regreso con los Dodgers de Los Ángeles

Todavía no hay fecha estimada para ver al cubano de 24 años uniformado de nueva cuenta con la franquicia angelina, sin embargo, se espera que el movimiento sea inminente; de acuerdo a lo divulgado por Romero.

Miguel Vargas es un jugador que, de encontrar un buen ritmo en la Gran Carpa, puede ser muy valioso para los "Blues", considerando que es un toletero que, en su corta trayectoria, ha destacado por su poder y que puede desempeñar labores defensivas tanto en el cuadro como en los jardines.