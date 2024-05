MLB: Las secuelas del escándalo de Ippei Mizuhara en Sohei Ohtani

La estrella de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, ha enfrentado recientemente dos grandes desafíos: la traición de un cercano colaborador y una lesión que podría haber puesto en pausa su carrera. Ohtani, quien ha revolucionado el beisbol con su habilidad para destacar tanto en el montículo como al bate, se vio afectado emocionalmente tras descubrir que su ex-traductor, Ippei Mizuhara, fue acusado de robarle casi $17 millones. Este hecho no solo perturbó su tranquilidad sino que también le costó muchas noches de sueño.

A pesar del escándalo, Ohtani ha demostrado una fortaleza mental admirable. "Ahora que he podido dormir bien, también me di cuenta de que cómo me siento mentalmente fuera del campo no debería afectar mis habilidades", expresó Ohtani a Fox Sports a través de un traductor. Esta declaración refleja la determinación del jugador de dos vías para no permitir que los problemas fuera del campo impacten su rendimiento deportivo.

En términos deportivos, Ohtani ha comenzado la temporada con un contrato récord de $700 millones por 10 años, liderando las Grandes Ligas con un promedio de bateo de .336, además de acumular 13 jonrones, 35 carreras impulsadas y 13 bases robadas. Su recuperación de una lesión en el ligamento colateral cubital (UCL) también está progresando satisfactoriamente. Aunque ha estado jugando con una contusión en el tendón de la corva izquierdo, Ohtani sigue siendo un competidor formidable.

Trabaja en su regreso al montículo

El camino hacia la recuperación y la superación personal de Shohei Ohtani es un testimonio de su carácter y su pasión por el beisbol. Mientras continúa su rehabilitación, lanzando a 80 mph desde 60 pies y aumentando progresivamente la distancia y el número de lanzamientos, su historia nos recuerda que incluso las estrellas más grandes pueden enfrentar obstáculos inesperados y superarlos con valentía y determinación.