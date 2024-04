MLB: Grandeligas ponen su granito de arena para salvar el planeta

Este 22 de abril se celebra el Día de la Tierra y jugadores de la Major League Baseball (MLB) ponen su granito de arena para proteger el planeta. Así lo hicieron los puertorriqueños Francisco Lindor, Javier Báez y José Berríos.

El pasado mes de diciembre, los jugadores boricuas de Mets, Tigres y Azulejos, respectivamente, lideraron la limpieza de la playa de Aguadilla, además de la plantación de árboles en dicha zona.

De acuerdo con medios puertorriqueños, esta acción benéfica se realiza año con año gracias a los esfuerzos de la esposa del campocorto del conjunto neoyorquino Francisco Lindor, Katia, quien sostiene una asociación con Players for the Planet (Peloteros por el Planeta) y Rescate Playas Borinquén.

“Para mí esto es un momento importante”, expresó Lindor. “A Katia siempre le ha encantado esto y la estoy apoyando. Ella me apoya todo el año, y estoy aquí para ella, para el ambiente de Puerto Rico”.

Para la fecha, más de 100 voluntarios estuvieron involucrados en el evento, incluyendo casi 50 participantes de la Academia de Béisbol Carlos Beltrán. Juntos, limpiaron basura por las playas y sembraron casi 200 árboles que ayudarán a preservar la costa de erosión y crearán biodiversidad.

Players for the Planet, que fue fundada por los ex ligamayoristas Chris Dickerson y Jack Cassel, tiene como meta generar apoyo a la responsabilidad ambiental y sostenibilidad al lanzar iniciativas por los Estados Unidos. La organización ha trabajado con MLB en varios eventos durante los últimos años. A comienzos de diciembre, los jugadores de los Bravos, Travis d’Arnaud y Matt Olson acompañaron a Players for the Planet para sembrar 100 árboles frutales en Atlanta.

“Siempre tengo presente que aunque siempre es bueno tener, es mucho mejor dar”, agregó Lindor. “Mi esposa ha estado trabajando con Players for the Planet y Rescate Playas Borinquén. Estamos sembrando árboles. Esto va a ser de por vida con el favor de Dios. Uno siempre da un granito hoy y esperamos que en años sigan mejorando las cosas”.