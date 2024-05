MLB: ¡¿Cuánto?! Jasson Domínguez no se cree el valor de su tarjeta (+video)

No cabe duda que ''El Marciano'', Jasson Domínguez, es uno de los principales prospectos de los Yankees de Nueva York. Y no es coincidencia que sin haber regresado a las Grandes Ligas, no se para de hablar de él.

Hasta ahora, no solo tiene grandes actuaciones en Ligas Menores con la sucursal neoyorquina, sino que el domingo analizó el valor de su tarjeta de novato junto a Topps.

¿Cuánto vale su tarjeta más cara?

Pese a tener una idea de cuánto podría costar su tarjeta de novato, el dominicano de 21 años quedó sin palabras al escuchar el monto: $474.000.

''¿Tanto así me quieren?'' Exclamó entre risas una de las jóvenes estrellas con mayor proyección de los ''Bombarderos del Bronx''.

Desde febrero este coleccionable, Serie 1 2024 de la marca Topps, salió a la venta para los fanáticos del béisbol estadounidense. Pero curiosamente, Domínguez, junto con Elly De La Cruz y el héroe de la Serie Mundial Evan Carter, destacan entre las mejores tarjetas de novato, por estar entre los mejores jugadores de la MLB que debutaron durante la temporada 2023.

¿Volverá a la MLB?

La incertidumbre que engloba el regreso de ''El Marciano'' ha sido también un factor importante en el aumento del costo, pero los últimos reportes apuntan que en los próximos días podría volver a la acción en Las Mayores.

No en vano, ha registrado actuaciones de lujo con la sucursal Doble-A Somerseten, tal y como el pasado sábado 25 de mayo. En esa jornada, el dominicano fue la clave de la victoria neoyorquina 5-3 sobre la sucursal de los Azulejos, conectando 3 hits, 1 vuelacerca e impulsando 3 carreras.