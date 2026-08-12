Rechazó al Oeste y a la capital: Las dos ofertas que Russell Westbrook rechazó para retirarse

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los bases más dominantes, explosivos y polémicos en la historia reciente del baloncesto profesional ha decidido poner fin a su trayectoria sobre las duelas. Russell Westbrook, noveno seleccionado del Draft de 2008, Jugador Más Valioso de la NBA en 2017 y líder histórico en triples-dobles de la liga, ha anunciado su retiro definitivo como jugador profesional, según reportó el periodista especializado Shams Charania.

La noticia llega tras un periodo de intensa especulación sobre el futuro del veterano de 37 años en el mercado de agentes libres. Pese a contar con un interés formal sobre la mesa por parte de los Sacramento Kings y los Washington Wizards —franquicias que le presentaron ofertas concretas para sumarlo a sus filas de cara a la próxima temporada—, Westbrook optó por rechazar las propuestas y dar por concluida una carrera legendaria de 17 campañas en el máximo nivel.

Un legado imborrable en las estadísticas y la cultura de la NBA

La decisión de Westbrook cierra un capítulo imborrable en la historia del baloncesto contemporáneo. Seleccionado originalmente por los Seattle SuperSonics justo antes de la transición de la franquicia a Oklahoma City, el egresado de UCLA se convirtió en el corazón y el alma de los Thunder durante más de una década. Junto a Kevin Durant y James Harden, lideró a una joven plantilla hasta las Finales de la NBA en 2012, marcando una época de atletismo desenfrenado y competitividad feroz.

Sin embargo, fue en la temporada 2016-17 cuando escribió su nombre con letras de oro en los libros de récords. Tras la partida de Durant, Westbrook firmó una campaña histórica al promediar un triple-doble durante toda la fase regular (31,6 puntos, 10,7 rebotes y 10,4 asistencias por partido), una proeza que no se lograba desde Oscar Robertson en 1962. Dicha actuación le valió el galardón de MVP y consolidó su estatus como una fuerza de la naturaleza indomable en la posición de base.

A lo largo de su carrera, Westbrook acumuló nueve selecciones al Juego de Estrellas (All-Star), dos títulos de máximo anotador de la liga, tres lideratos de asistencias y superó la marca histórica de Robertson al registrar 199 triples-dobles en su carrera, una cifra que muchos consideraban inalcanzable en la era moderna.

Las ofertas rechazadas y el cierre de un ciclo

El interés de los Washington Wizards representaba la oportunidad de un reencuentro con la franquicia de la capital estadounidense, donde Westbrook ya había militado con éxito en la temporada 2020-21, guiando al equipo a los playoffs tras registrar otro año promedio de triple-doble. Por su parte, los Sacramento Kings buscaban añadir la experiencia y mentalidad de un veterano consagrado para fortalecer su rotación de guardias en la competitiva Conferencia Oeste.

Sin embargo, tras vestir las camisetas de Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Washington Wizards, Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers y Denver Nuggets, el legendario número 0 prefirió dar un paso al costado en lugar de asumir un rol secundario o de tutoría en la fase final de su trayectoria.

Con su retiro, la NBA se despide de uno de los competidores más feroces que hayan pisado una cancha. Westbrook no solo redefinió lo que se esperaba de un base en términos de rebote y capacidad física, sino que también dejó una huella imborrable por su estilo de juego incansable y su inconfundible personalidad fuera de la pista. Su destino inevitable estará en el Salón de la Fama del Baloncesto en Springfield, donde ingresará en su primer año de elegibilidad.