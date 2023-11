NBA: El ex jugador Joe Smith confesó que perdió su fortuna de más de 60 millones de dólares (+Video)

El ex jugador de la NBA Joe Smith dijo que estaba en una “profunda depresión” durante un “punto bajo” cuando en sus finanzas solo poseía $3,000 a su nombre.

Smith, que ganó 61 millones de dólares a lo largo de sus 16 años de carrera, hizo la sorprendente revelación durante una entrevista reciente con Vlad TV, semanas después de volverse viral cuando su esposa, Kisha Chavis, pareció filmar su furiosa reacción al enterarse de su cuenta en la famosa red social Onlyfans.

"Fue un punto muy bajo", dijo Smith durante una entrevista el 22 de noviembre. "Cuando digo que estaba en una depresión muy, muy, muy profunda, como un desastre mental, les digo que estuve allí".

Smith recordó haber aparecido en el reality show de CNBC "Back in the Game", presentado por el ex Yankee Alex Rodríguez, quien fue mentor de ex atletas y artistas "que han atravesado tiempos difíciles y necesitan ayuda para recuperarse financieramente". según la descripción del espectáculo.

La emisora ​​​​de la MLB, propietaria de varias empresas exitosas, asesoraría al elenco sobre “cómo reducir su abrumadora deuda, reparar su reputación y lanzar nuevas carreras comerciales para que puedan recargar su futuro financiero”.

El ex ala-pívot de 6 pies 9 pulgadas jugó por última vez con los Lakers en 2011.

Sus problemas financieros se hicieron públicos en octubre, cuando su esposa dijo que recurrió a Onlyfans porque necesitaban dinero, según un video obtenido por TMZ, que mostraba a la pareja discutiendo sobre la situación.