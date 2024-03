Miami Beach: Penthouse está a punto de batir récord por una suma millonaria

El sector inmobiliario en Miami Beach, Florida, se mantiene alerta pues un penthouse podría batir un récord histórico al superar los 120 millones de dólares. Al concretarse la venta, se convertiría de inmediato en la transacción financiera más alta registrada en la zona; superando a la anterior que se posicionaba en 60 millones de dólares.

The Wall Street Journal, detalló que el prestigioso inmueble se encuentra ubicado en el Shore Club Private Collection. Sin embargo, la identidad del comprador no ha sido revelada.

Un total de 975 metros cuadrados habitables, 697 metros cuadrados de terraza, una piscina privada en la azotea y maravillosas vistas al océano; son parte de las características del lujoso penthouse. Cabe destacar que la propiedad forma parte de una reurbanización de dos hoteles históricos, el primero, el Shore Club, que se remonta al año 1940, y el segundo, Cromwell Hotel, que data del año 1930.

Vale mencionar que este proyecto fue diseñado y desarrollado por Robert A.M. Stern Architects, integrando un total de 49 residencias privadas, además de una mansión compuesta por 557 metros cuadrados y una ubicación especial frente al mar. De igual modo, forma parte de un complejo turístico de cinco estrellas presidido dirigido por Auberge Resorts Collection.

La firma encargada de las ventas es la de Douglas Elliman Development Marketing, la cual tiene la responsabilidad de promocionar y comercializar el impresionante desarrollo que alberga varias residencias y una torre adyacente de 61 metros.

En esta prestigiosa zona, las propiedades oscilaban los 6 y 40 millones de dólares, excepto el penthouse. Mientras que el proyecto final estaría finalizado para el próximo 2026.

Durante la pandemia por covid-19, el mercado de lujo en Miami sufrió un crecimiento exponencial, logrando captar compradores millonarios del noreste de Estados Unidos. En este sentido, en búsqueda de promover el sector, las inmobiliarias se han encargado de ofrecer propiedades exclusivas con características atractivas y vanguardistas para los compradores.