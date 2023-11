¡Continúa el fenómeno de la IA! Bill Gates propone una semana laboral de tres días

La Inteligencia Artificial llegó para quedarse y aunque se encuentra en una etapa inicial, es posible visualizar sus aplicaciones en diferentes campos. No deja de sorprendernos, pues esta tecnología basada en una combinación de algoritmos es capaz de superar las capacidades del ser humano.

El magnate y empresario estadounidense, Bill Gates, aseveró que la irrupción de la IA impulsa a una semana laboral de tres días.

Durante el podcast llamado 'What Not'? de Trevor Noah, el también cofundador de Microsoft, ratificó que "en el corto plazo el aumento de la productividad que consigues con la IA es muy interesante".

Gates, descarta una perdida masiva de empleos a causa de la tecnología pero señala que es una alternativa eficaz para el cumplimiento de metas.

En meses pasados, público en su blog personal su nueva visión "filantrópica" sobre el tema y retiró que la IA podría afectar sectores educativos, sanitarios y comunicacionales.