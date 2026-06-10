Venezuela logra contundente debut en Copa Davis ante Jamaica

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La selección de tenis de Venezuela inicio con éxito su participación en el Grupo III de las Américas de la Copa Davis, que se disputa en las instalaciones del Costa Rica Country Club en San José. El equipo nacional firmo una jornada perfecta al imponerse por un marcador global de 3-0 frente al conjunto de Jamaica, lo que perfila de gran manera sus aspiraciones de ascenso.

Lorenzo Claverie asegura el primer punto

El tenista Lorenzo Claverie asumió la responsabilidad de abrir la serie de individuales para el cuadro vinotinto. Con un juego solido desde el fondo de la cancha y un servicio consistente, Claverie supero con comodidad al jamaiquino Daniel Azar. El compromiso finalizo con parciales de 6-2 y 6-1, otorgando de esta forma la primera ventaja para Venezuela.

Foto: Cortesía

Parisca amplia la ventaja

En el segundo turno de la jornada de individuales, Ignacio Parisca sello el triunfo definitivo en la serie para el bando venezolano. Parisca domino las acciones frente a Nicholas Gore, cerrando el encuentro con un doble 6-3.

Foto: Cortesía

Dobles Completa la Jornada Perfecta

Para cerrar el enfrentamiento, la dupla conformada por Brandon Pérez y Jordi John Bianchi consiguió el tercer punto de la serie en la modalidad de dobles. Los venezolanos vencieron a la pareja de Daniel Azar y Nicholas Gore con parciales de 6-4 y 6-3, consolidando el debut ideal en territorio costarricense.

Foto: Cortesía

“Estamos bastante contentos de estar nuevamente en la Copa Davis”, fueron las primeras sensaciones de la dupla criolla. “Creo que este año tenemos un equipo bastante bueno, hay un jugador nuevo que es Lorenzo, Nacho regresa, J y yo pudimos estar presentes juntos en esta serie asi que muy contentos de estar presente, de ganar el primer juego 3-0 es un excelente inicio para la semana y sabemos cual es el objetivo, subir de grupo así que este es un buen primer paso”.

Por su parte, Jordi John Bianchi resalto la importancia de cada set disputado en este formato de competición: “Felices de poder dar esa victoria a Venezuela, asegurar todos los partidos, que es una cosa muy importante en el Grupo 3, el pase de grupos. Todos los partidos cuentan, todos los sets cuentan. La química del equipo de verdad que ha estado super, super buena. Muy felices del primer día y vamos a continuarlo”.