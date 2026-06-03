Roland Garros se queda sin campeones en semifinales por primera vez desde 1977

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El polvo de ladrillo de Roland Garros ha vuelto a demostrar por qué es la superficie más implacable y propensa a las sorpresas del circuito profesional. En una jornada que ya se califica de histórica, el segundo Grand Slam de la temporada se ha quedado completamente sin jerarquía: con la inesperada derrota de la máxima favorita y número 1 del mundo, Aryna Sabalenka, los cuadros masculino y femenino enfilarán las semifinales sin un solo tenista que sepa lo que es levantar un título de esta categoría.

La caída de la bielorrusa no es un tropiezo cualquiera; representa el colapso del último bastión de experiencia en las rondas de campeonato de este torneo, desatando un escenario de paridad absoluta que el tenis moderno no había presenciado en las últimas décadas.

Un vacío de coronas sin precedentes en la era moderna

La salida de Sabalenka del torneo parisino marca un hito estadístico que obligó a los historiadores del deporte blanco a desempolvar los libros de récords. Al confirmarse que ninguno de los cuatro semifinalistas masculinos ni de las cuatro semifinalistas femeninas posee un trofeo de Grand Slam en sus vitrinas, Roland Garros rompe una consistencia de 49 años.

Para encontrar el último antecedente en el que las semifinales de sencillos de ambos sexos carecieran por completo de la presencia de un antiguo campeón "Major", es necesario remontarse al Abierto de Francia de 1977. Aquella edición, disputada en una época de transición y marcadas ausencias, terminó coronando al argentino Guillermo Vilas y a la jugadora yugoslava Mima Jaušovec.

La oportunidad de una vida

Este panorama garantiza que el próximo fin de semana la capital francesa verá la coronación de dos campeones de Grand Slam completamente inéditos. La presión psicológica en los vestuarios de la Phillippe Chatrier se triplica, ya que la oportunidad de inscribir el nombre en la historia grande del tenis se ha abierto de par en par para competidores que, hasta hace una semana, no partían en los papeles principales.

Con los favoritos habituales de la ATP y la WTA fuera de combate por lesiones o eliminaciones tempranas, París se prepara para un desenlace eléctrico. Lo que para los puristas puede suponer una pérdida de cartel, para el espectáculo representa una bocanada de aire fresco y el nacimiento inminente de una nueva era en el tenis mundial. Las semifinales del viernes y sábado ya no serán batallas por defender un legado, sino una carrera contrarreloj por conquistarlo por primera vez.