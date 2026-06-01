Roland Garros: Sabalenka le baja el impetu a Osaka

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Aryna Sabalenka, número uno del mundo, mantiene su paso arrollador en Roland Garros. La bielorrusa se instaló en los cuartos de final por cuarto año consecutivo tras superar a la japonesa Naomi Osaka por setos corridos de 7-5 y 6-3.

Sabalenka se consolida como la máxima favorita al título, especialmente tras las sorpresivas eliminaciones de la campeona defensora, Coco Gauff, y de la múltiple ganadora en París, Iga Swiatek.

Hasta ahora, la bielorrusa ha demostrado un dominio absoluto: ha ganado todos sus partidos en sets corridos, sin ceder una sola manga en lo que va de torneo.

En busca de su quinto título de Grand Slam, la número uno deberá enfrentarse ahora a la rusa Diana Shnaider. Shnaider llega con gran confianza tras eliminar a la ganadora del Abierto de Australia, Madison Keys, en un vibrante partido que se definió por 6-3, 3-6 y 6-0.

El duelo entre Sabalenka y Shnaider definirá a una de las semifinalistas de un cuadro femenino que, tras las caídas de las grandes figuras, ha quedado abierto para nuevas sorpresas.