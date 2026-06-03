Roland Garros colapsa tras la eliminación de Aryna Sabalenka

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Roland Garros se ha transformado en un escenario impredecible donde los favoritos sucumbieron ante la presión. Tras la inesperada salida de Jannik Sinner en el cuadro masculino; ahora se suma la baja de la #1 de la WTA: Aryna Sabalenka, tras sufrir un batacazo en Cuartos de Final.

Aryna Sabalenka cayó: 6-3, 5-7 y 0-6 contra Diana Shnaider en Cuartos de Final del Grand Slam Francés. La bielorrusa, quien aspiraba a alcanzar su séptima semifinal consecutiva en torneos grandes, terminó cediendo tras un duro encuentro que finalizó contundentemente.

Este desenlace histórico garantiza que el certamen tendrá una nueva reina, ya que ninguna de las cuatro semifinalistas ha disputado previamente la final en París. Las semifinales enfrentarán a: Marta Kostyuk vs Mirra Andreeva y Diana Shnaider vs Maja Chwalinska.

Roland Garros coronará a una nueva campeonato en 2026

Roland Garros 2026 se perfila como un momento histórico e impredecible para la WTA. Con la eliminación de las favoritas, el cuadro semifinal presenta a: Marta Kostyuk, Mirra Andreeva, Diana Shnaider y Maja Chwalinska que lucharán por su primer título de Grand Slam.

Esta edición será recordada por la irrupción de nuevas figuras en instancias decisivas. Es notable destacar que tres de las cuatro semifinalistas han alcanzado esta ronda de un torneo grande por primera vez en sus carreras, rompiendo con los pronósticos previos.

El camino hacia la final será intenso: Kostyuk, quien cuenta con unos cuartos de final en Australia 2024, se medirá ante Andreeva que repite semis en París tras su actuación de 2024. Por otro lado, las debutantes en estas instancias, Shnaider vs Chwalinska, completan el cuadro.

Ranking de la WTA 2026