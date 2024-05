Rafael Nadal avisa, "Voy a jugar Roland Garros al 100% o no juego"

A pesar de las dudas sobre su estado físico y su futuro en el tenis, Rafael Nadal sigue firme en su intención de competir en Roland Garros, torneo que se disputará del 26 de mayo al 9 de junio. En una entrevista con el canal France TVSports, el tenista español ha dejado claro que no se plantea retirarse sin darlo todo en la pista.

"No quiero entrar a la cancha sabiendo que no tengo opciones"

"Voy a jugar el torneo pensando que puedo estar al máximo, al 100%", afirma Nadal. "Y si el 100% no es suficiente ni para ganar un partido, aceptarlo. Pero no quiero entrar a la cancha sabiendo que no tengo opciones. Si hay un 0,01% de posibilidades, lo quiero explorar y lo quiero intentar. Pero si hay un 0,0, no. Prefiero quedarme con todos los recuerdos felices".

Estas palabras son un contraste con lo que se pudo ver en los torneos de Madrid y Barcelona, donde Nadal mostró un nivel muy bajo debido a sus problemas físicos. El balear quiere evitar esa sensación en Roland Garros, un torneo que ha ganado en 14 ocasiones.

"Creía que 2024 iba a ser mi último año, pero no sé lo que puede pasar"

Sobre su posible retirada, Nadal sigue sin dar una respuesta definitiva. "Creía que 2024 iba a ser mi último año, pero no dije al 100% que sería mi último año. No sé lo que puede pasar", asegura.

En esta edición de Roland Garros, Nadal no partirá como uno de los 32 cabezas de serie por primera vez desde su debut en 2005. Esto significa que desde la primera ronda podría cruzarse con cualquiera de los 'top 10', incluido Novak Djokovic, Carlos Alcaraz o Jannik Sinner.

A pesar de las dificultades, Nadal se enfrenta a este nuevo reto con la ilusión de competir al máximo en su torneo fetiche. El "Rey de la Tierra" no quiere despedirse de Roland Garros sin dar batalla.