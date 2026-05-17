Jannik Sinner sella el "Sextete" de Masters 1000 más indomable de la historia

Suscríbete a nuestros canales

El circuito ATP ha dejado de ser un territorio de batallas abiertas para convertirse en el imperio absoluto de un solo hombre: Jannik Sinner. El espigado tenista italiano ratificó su estatus como el monarca indiscutible del tenis mundial al alzar el trofeo del Internazionali BNL d'Italia en Roma, superando en la gran final al combativo Casper Ruud con un doble 6-4.

Más allá de la alegría de coronarse ante su público en el Campo Centrale, este triunfo inscribe el nombre de Sinner en el olimpo de las estadísticas de la era abierta al encadenar su sexto título consecutivo en torneos Masters 1000. Una gesta sin precedentes modernos que eclipsa los registros de las leyendas más grandes del deporte blanco.

El camino hacia el "Sextete" perfecto

La racha del oriundo de San Cándido comenzó a finales del año pasado y se ha extendido con una ferocidad inaudita en la gira de 2026. La cadena de éxitos del número uno del planeta recorre todas las superficies y geografías posibles de la élite tenística:

París-Bercy (2025): El inicio de la tiranía bajo techo. Indian Wells (2026): Dominio total en el desierto californiano. Miami (2026): Consagración del Sunshine Double sin ceder un solo set. Montecarlo (2026): Su primer gran golpe de autoridad sobre la tierra batida. Madrid (2026): Conquista de la Caja Mágica exhibiendo una resistencia física notable. Roma (2026): El broche de oro en casa, cerrando el círculo de la perfección.

Destrozando los récords de Novak Djokovic

Ganar seis Masters 1000 al hilo implica una consistencia mental y física que roza lo inhumano. En su trayecto por la capital italiana, Sinner no solo sumó un trofeo más a sus vitrinas, sino que pulverizó un récord histórico que parecía blindado: el de más victorias consecutivas en partidos de nivel Masters 1000.

Al avanzar en las rondas del Foro Itálico (incluyendo una victoria demoledora en cuartos de final ante Andrey Rublev) el italiano dejó atrás la histórica marca de 31 triunfos al hilo que impuso Novak Djokovic en la temporada 2011, elevando el nuevo registro a niveles nunca antes vistos en el tenis moderno.

A las puertas del "Golden Masters"

Con 24 años, la ambición del italiano no parece tener techo. Con este título en Roma, Sinner se ha colocado a un paso milimétrico de otra proeza de dimensiones mitológicas: completar el Golden Masters de la Carrera, un honor reservado únicamente para aquellos capaces de ganar los nueve torneos activos de la serie Masters 1000 a lo largo de su trayectoria profesional. Hasta la fecha, solo el propio Djokovic ha logrado firmar dicha hazaña.

Sinner ha demostrado que no hay superficie, clima ni rival capaz de descifrar su tenis de alta intensidad y tiros profundos desde la línea de base. El "Sextete" es una realidad y el planeta tenis se rinde ante los pies de un jugador que ya no solo gana torneos, sino que está reescribiendo la historia en cada presentación.