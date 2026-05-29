El Roland Garros vive un escenario sin precedentes tras la eliminación de Djokovic

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Hasta en el mundo del tenis siempre hay una primera vez. Y es que para esta edición 2026 del Roland Garros se está viviendo algo sin precedentes, ya que por primera vez en la Era Abierta ningún campeón masculino pudo avanzar a los octavos de final.

Historia pura en el Roland Garros

El hito, si se puede llamar de esa manera, se concretó este viernes luego de la eliminación de Novak Djokovic ante João Fonseca, por 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 y 7-5, luego de 4 horas y 53 minutos de acción.

Recordemos que cuando comenzó el torneo sobre arcilla había cinco campeones individuales del Grand Slam en el cuadro: Djokovic (24 veces campéon), Jannik Sinner (4), Stan Wawrinka (3) y Marin Cilic (1). Ahora ya no queda ninguno, pues Sinner también cayó de manera sorpresiva el pasado jueves.

Vale mencionar que Djokovic no perdía antes de los cuartos de final de un Roland Garros desde 2009 (tercera ronda). De hecho, llegó a alcanzar los cuartos de final en 19 de sus 21 participaciones anteriores. Además, esta fue apenas la segunda vez que perdió un partido tras ir dos sets arriba.

"No sé si voy a volver el año que viene a Roland Garros. Nunca había acabado un partido así", confesó el serbio luego de culminar el encuentro.

El top-10 queda casi sin representantes

Pero que el Roland Garros de este año se quede sin campeones tan temprano no es la única nota resaltante. De hecho, las sorpresas se han mantenido a todo dar desde el mismo primer día.

Y es que si sumamos las eliminaciones de Djokovic y Sinner, así como la no participación de Carlos Alcaraz, solo un tenista del top-10 del ranking ATP se mantiene con vida en el torneo: Alexander Zverev (número 2). Vale mencionar que Felix Auger-Aliassime (6) todavía no ha disputado su partido de tercera ronda.