¿Djokovic se va?: Fonseca despide al último titán de Roland Garros

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El cambio generacional ya e suna realidad cuando las leyendas empiezan a caer en rondas tempranas. Este viernes 29 de mayo, Novak Djokovic se despidió de Roland Garros de forma prematura tras caer en los dieciseisavos de final ante el brasileño Joao Fonseca.

El tenista serbio, quien recientemente cumplió 39 años, dejó escapar una ventaja inicial de dos sets a favor para terminar cediendo en un partido de cinco mangas (6-4, 6-4, 3-6, 5-7 y 5-7). Esta eliminación en la tercera ronda representa su salida más temprana del grande francés desde la edición de 2009.

Falta de energía y problemas de salud

En la conferencia de prensa posterior al compromiso en la cancha principal Phillipe Chatrier, Djokovic detalló que sufrió afecciones físicas que condicionaron su rendimiento a partir del tercer parcial.

"Sería lindo si fuera al mejor de tres sets, pero no lo es. Y sí, me quedé sin combustible, para ser honesto. No me sentía bien en absoluto en la pista en los siguientes sets", confesó el tenista a los medios de comunicación en el torneo.

El ganador de 24 títulos de Grand Slam reconoció además que el desgaste de sus compromisos previos le pasó factura: "La cantidad de horas que jugué en tres partidos aquí sentí como si hubiera jugado todos los torneos de los últimos tres meses".

Incertidumbre de cara a 2027

Más allá del análisis del juego, la declaración que encendió las alarmas en el entorno del tenis internacional ocurrió cuando se le consultó directamente si la afición volvería a verlo competir sobre la arcilla de París el próximo año.

Asimismo, el tres veces campeón de Roland Garros (2016, 2021 y 2023), dejó abierta la posibilidad de que esta haya sido su última participación en el torneo parisino "No lo sé" fue su clara respuesta en la rueda de prensa pospartido.

A raíz de este resultado en la capital francesa, Djokovic completará el mes de mayo de 2026 sin sumar títulos en lo que va de la temporada y registrará un descenso en el escalafón internacional, cayendo provisionalmente del cuarto al séptimo lugar del ranking ATP.