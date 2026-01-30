Alcaraz contra la lógica y el dolor: Gesta heroica en Melbourne para citarse con la historia

Suscríbete a nuestros canales

Hay victorias que se miden en trofeos y otras que se miden en el umbral del dolor. Lo que Carlos Alcaraz ha logrado hoy en la Rod Laver Arena pertenece a la segunda categoría, aunque le abre de par en par las puertas de la primera. En una batalla que desafió los límites de la resistencia humana, el número uno del mundo derrotó a Alexander Zverev por 6-4, 7-6(5), 6-7(3), 6-7(4) y 7-5, alcanzando su primera final del Open de Australia tras 5 horas y 27 minutos de agonía y éxtasis.

El muro, los calambres y la polémica

El partido comenzó con el guion previsto: un Alcaraz eléctrico dominando con su derecha y un Zverev que, pese a verse dos sets abajo, nunca bajó los brazos. Sin embargo, el drama estalló en el tercer set. Con 4-4 en el marcador, el cuerpo de Alcaraz dijo basta. Los síntomas fueron alarmantes: vómitos y calambres que paralizaron su pierna derecha.

"Me dolía desde el meñique hasta el último pelo", confesaría después el murciano. La imagen de Alcaraz solicitando asistencia médica desató la furia de Zverev, quien se enzarzó en una agria discusión con el juez de silla. "Es una barbaridad que le traten por calambres. Están protegiendo a estos dos tipos (Alcaraz y Sinner) todo el tiempo", espetó el alemán, visiblemente indignado por lo que consideraba una violación del reglamento.

Resurgir de las cenizas

Mermado físicamente, Alcaraz cedió los dos siguientes parciales en el desempate. Parecía que el sueño de Melbourne se esfumaba cuando Zverev tomó ventaja de 5-3 en el quinto set. El alemán sacó para ganar el partido con 5-4, oliendo la sangre de un rival que apenas podía desplazarse.

Fue entonces cuando apareció la mística del "Cabeza, Corazón y Cojones". En un giro de guion cinematográfico, Alcaraz encadenó cuatro juegos consecutivos, recuperando una movilidad milagrosa y castigando la derecha de Zverev con una agresividad suicida. El estadio, entregado al español, rugió cuando el último revés del alemán se quedó en la red, sellando la semifinal más larga jamás jugada en el torneo.

Una cita con los libros de historia

Con este triunfo, Carlos Alcaraz no solo rompe su techo en Australia, sino que se convierte en el jugador más joven de la Era Open en alcanzar la final de los cuatro Grand Slams. Pero el botín mayor le espera el domingo: si levanta el trofeo, completará el Career Grand Slam (ganar los cuatro grandes), superando en precocidad a leyendas como Rafael Nadal o Novak Djokovic.

"Físicamente ha sido uno de los partidos más exigentes de mi carrera, pero sabía que tenía que poner el corazón", declaró un Alcaraz exhausto pero radiante a pie de pista.

Ahora, el murciano dispone de 48 horas para reconstruir un cuerpo que hoy dejó jirones sobre el cemento azul. En el horizonte asoman Novak Djokovic o Jannik Sinner. Sea quien sea el rival, Alcaraz ya ha demostrado hoy que, para ganarle, no basta con jugar mejor al tenis; hay que estar dispuesto a llevar el alma al límite.