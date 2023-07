Wimbledon: Ons Jabeur y Vondrousova jugarán la final este sábado

Luego de una larga jornada, ya se conocen las finalistas de esta edición de Wimbledon. Ons Jabeur y Marketa Vondrousova buscarán la gloria máxima el próximo sábado en la Cancha Central para conocer a la tercera ganadora de un Grand Slam en el año calendario, tras la victoria de Swiatek en Roland Garros y la de Sabalenka en el Abierto de Australia.

Jabeur perdió un primer set en tie-break, remontó un saque quebrado en el segundo set y ganó cómodamente el tercer set en un parcial de 7-6(2), 6-4, 6-3. De esta manera, la africana se clasifica a su tercera final de Grand Slam en su carrera y su segunda consecutiva en Wimbledon; sin embargo, buscará mejor fortuna que en las dos anteriores, puesto que cayó derrotada por Rybakina en Wimbledon 2022 y contra Swiatek en el U.S. Open 2022.

Asimismo, Ons Jabeur se convierte en la primera tenista en ganar más de 28 partidos en superficie de grama en un espacio de tiempo de tres años, desde Maria Sharapova que ganó 30 desde 2004 a 2006. A su vez, gracias a su pase a la final, Jabeur se convirtió en la primera tenista desde Serena Williams en 2012 en ganarle a tres rivales situadas dentro del top 10 del ranking WTA en la misma edición.

