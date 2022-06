Iga Swiatek hace historia con su victoria ante Jana Fett en Wimbledon

Franco Villanueva

Iga Swiatek superó a Jana Fett para asegurar su lugar en la segunda ronda de Wimbledon y conseguir la racha ganadora más larga entre las tenistas femeninas en el siglo 21.

Después de un cómodo primer set, la número 1 del mundo pudo defenderse de una enérgica remontada para superar 6-0, 6-3 y extender su actual racha invicta.

La victoria fue la 36ª victoria consecutiva de la estrella polaca, que ya apunta a victorias consecutivas de Grand Slam luego de su triunfo en el Abierto de Francia a principios de mes. Fett no pudo seguir el ritmo de su oponente desde el principio y se encontró con un doble quiebre y una desventaja de 5-0 después de solo 22 minutos.

La croata pudo reunir una resistencia fugaz en su último juego de servicio del set, pero no pudo convertir dos puntos de juego antes de que un largo golpe de derecha le diera a Swiatek el primer set.

A pesar de esto, Fett se recuperó al comienzo del segundo set y pronto se encontró 3-1 arriba, pero no pudo convertir cinco puntos de quiebre en el quinto juego, dejando la puerta abierta para una remontada de Swiatek.

"I'm really motivated to play well here"



No.1 seed Iga Swiatek speaks after a record-breaking win on Centre Court#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/Sly0oXVAp0