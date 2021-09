Andreescu llega a cuarta ronda con marca perfecta y Sakkari elimina a Kvitova

Tenis

Sábado 4| 10:18 pm





(EFE).- La canadiense Bianca Andreescu, sexta favorita, venció por 6-1 y 6-2 a la belga Greet Minnen, 104 del mundo, para avanzar sin problemas a la cuarta ronda del Abierto de Estados Unidos con marca perfecta de 10-0.



Andreescu, ganadora del torneo en el 2019, apenas necesitó una hora y siete minutos para conseguir la victoria que la puso en la cuarta ronda a la que no regresaba desde que consiguió el título.



Minnen entró al campo como una "perdedora afortunada", alguien que perdió en la clasificación, pero pasó al cuadro principal cuando otra jugadora se retiró.



La belga nunca ha vencido a una jugadora top 10 y tampoco ha tenido muchas oportunidades para hacerlo.



Andreescu logró 21 golpes ganadores y cometió solo 11 errores no forzados, mientras salvaba los cuatro puntos de quiebre que enfrentó.



La canadiense, de 21 años, venció a Serena Williams en la final en Nueva York hace dos años en su debut en el Abierto de Estados Unidos a los 19 años.



Andreescu luego se perdió el viaje del año pasado a Flushing Meadows con una de una serie de lesiones que han interrumpido su carrera.



La rival de Andreescu en la cuarta ronda será la griega Maria Sakkari, decimoséptima favorita, que dio la primera sorpresa de la sexta jornada al imponerse por 6-4 y 6-3 a la checa Petra Kvitova, décima cabeza de serie, y dos veces campeona de Wimbledon.



Sakkari acabó el partido de una hora y 21 minutos con 19 golpes ganadores y 16 errores no forzados, comparados a los 16 y 34, respectivamente, de Kvitova, que nunca estuvo centrada con el juego que ambas mantuvieron desde el fondo de la pista.



En otro resultado de la jornada en la competición individual femenina, la suiza Belinda Bencic, undécima cabeza de serie, se impuso por 6-2 y 6-4 a la estadounidense Jessica Pegula, vigésima tercera favorita.



La rival de Bencic, medalla de oro en Tokio 2020, saldrá del duelo que mantengan este sábado la polaca Iga Swiatek, séptima cabeza de serie, ante la estonia Anett Kontaveit, vigésima octava cabeza de serie. EFE