Tsitsipas: "Estoy entusiasmado de enfrentar a Alcaraz, será un gran partido"

El tenista griego Stefanos Tsitsipas, tercer cabeza de serie, que esta noche venció por 6-3, 6-4, 6-7 (4) y 60 al francés Adrian Mannarino para pasar a la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos, alabó al adolescente español Carlos Alcaraz, que será su próximo rival.



"He visto los progresos que ha hecho en lo que va de temporada, lo que demuestra que es un jugador muy talentoso, que puede llegar muy lejos", declaró Tsitsipas, que se enfrentará por primera vez a Alcaraz. "Será un buen reto para mi porque me gusta enfrentarme a los mejores".



Tsitsipas, que volvió a rechazar que intente tomar ventaja con las normas que hay establecidas para los descansos de ir al baño, como ha sido acusado por varios jugadores entre ellos, el veterano Andy Murray y el alemán Alexander Zverev, dijo que su única preocupación era la de centrarse en jugar a tenis.



"Si hubiese violado alguna de las normas que están establecidas en la ATP, sería el primero en admitirlo y asumir las consecuencias, pero no he hecho nada que no esté reglamentado, por lo tanto no entiendo de la polémica ni de los jugadores que se dedican a criticar a otros compañeros", denunció Tsitsipas.



El tenista griego dijo sentirse satisfecho por la manera como disputó el partido ante Mannarino, aunque en el tercer set perdiese la concentración con su saque.



"Creo que estuvo en control, mi estrategia fue buena en los dos primeros sets, no saqué bien en el tercero, ni hice mi mejor resto, pero luego lo acabé de manera muy positiva, con poco tiempo en la cancha para guardar energías de cara al próximo partido".



Tsitsipas aseguró que el duelo contra Alcaraz, que se impuso al francés Arthur Rinderknech por 7-6 (6), 4-6, 6-1 y 6-4, iba a ser un duelo muy duro, competido y un gran partido. / EFE