Delbonis no pudo con el mejor tenis de Shapovalov

Tenis

Martes 31| 6:50 pm





EFE

El canadiense Denis Shapovalov, séptimo cabeza de serie, rompió una racha de cuatro derrotas consecutivas este martes cuando superó al argentino Federico Delbonis 6-2, 6-2, 6-3 para llegar a la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos.



El canadiense tiene buenos recuerdos en Nueva York, después de haber disfrutado de una carrera hacia su primer gran cuarto de final la temporada pasada en Flushing Meadows.



El jugador de 22 años estuvo siempre en control del partido con un tenis agresivo que le permitió completar un gran partido después de ganar el 87 por ciento (39/45) de sus puntos de primer servicio contra Delbonis para avanzar en una hora y 48 minutos.



"Siempre es difícil salir en el primer partido", comentó Shapovalov. "Es un lugar en el que siempre he jugado bien, pero no sabes en qué forma estarás. Hubo muchos partidos difíciles que pude ganar. Estoy muy feliz de poder aprovechar las oportunidades y estoy muy feliz de estar de regreso aquí con todos los aficionados".



Shapovalov, quien sufrió decepcionantes derrotas en la segunda ronda en casa en pasados Masters 1000 de Toronto y Cincinnati a principios de este mes, estará ansioso por recuperar la forma que mostró en Wimbledon en julio, cuando avanzó a su primera semifinal de un Grand Slam.



El número 10 del mundo nunca ha caído antes de la tercera ronda en cuatro apariciones anteriores en el Abierto. El finalista ginebrino buscará mantener este récord ante el español Roberto Carballes Baena o el estadounidense Tommy Paul de 24 años en la segunda ronda.



"Hay tantos jugadores de primer nivel en el mundo, es súper difícil", agregó Shapovalov. "Tan pronto como comienza el torneo, te metes en tu pequeña burbuja para prepararte. Es genial ver tantas caras conocidas y realmente agradezco el apoyo".



En una actuación dominante contra Delbonis, Shapovalov buscó dar un paso dentro de la línea de fondo y disparar su revés temprano en la línea para maniobrar al argentino alrededor de la cancha. El jugador de 22 años golpeó a 24 tiros ganadores en los primeros dos sets al inmovilizar a Delbonis detrás de la línea de fondo, antes de sellar su victoria cuando el jugador de 30 años encontró la red con su derecha.



Delbonis tenía como objetivo romper una racha de cuatro derrotas consecutivas en el US Open, después de haber registrado su victoria anterior en Nueva York en 2016.



Pero el número 47 del mundo, que aún no ha ganado un partido en lo duro esta temporada, pero ha llegado a semifinales en arcilla, en Santiago, Belgrado y Hamburgo este año, reconoció que Shapovalov había sido superior.



"Nada que objetar al resultado final", declaró Delbonis. "Jugó mejor que yo, se adaptó súper bien a la pista rápida y con su tenis agresivo no me dejo meterme en el partido".



Delbonis destacó que la presión constante de Shapovalov, al que se enfrentó por primera vez, hizo la diferencia durante todo el partido.



"Ganó los tantos de una manera muy rápida, no me dio opción al intercambio de golpes", explicó Delbonis. "Ganó tantos con el servicio, que fue muy rápido, lo que hacía difícil la devolución y nunca pudo encontrar mi mejor ritmo con el resto. Simplemente su juego se adaptó a la perfección al tipo de cancha en el que jugamos".



Tampoco pudo superar la primera ronda su compatriota Federico Coria que cayó derrotado por 6-3 y 6-2 ante el francés Gael Monfils, y se convirtió en el segundo argentino que quedaba eliminados después que en la primera jornada el tenis de su país había tenido pleno en la competición individual masculina con cuatro triunfos.