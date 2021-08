Sofia Kenin tampoco estará en el US Open al dar positivo a COVID-19

Tenis

La tenista estadounidense Sofia Kenin, quinta clasificada, se convirtió este miércoles en la última jugadora en anunciar su retirada del US Open 2021 al dar positivo a la covid-19.



Kenin anunció este miércoles su retirada en la redes sociales con el calificativo de "noticias decepcionantes".



La tenista de 22 años, que ganó el Abierto de Australia de 2020 y fue subcampeona en el Abierto de Francia el año pasado, tuvo su mejor actuación en el Abierto de Estados Unidos en la cuarta ronda de la edición del 2020.



"Afortunadamente, estoy vacunada y, por lo tanto, mis síntomas han sido bastante leves", escribió Kenin. "Sin embargo, he seguido dando positivo y, por lo tanto, no podré competir en el Abierto de Estados Unidos la semana que viene".



El último Grand Slam del año comienza el lunes en Nueva York, con espectadores permitidos al 100 % de su capacidad después de que ningún aficionado pudiera asistir el año pasado debido a la pandemia de coronavirus.



"Planeo pasar las próximas semanas recuperándome de la salud y preparándome para jugar bien este otoño", publicó Kenin el miércoles. "Gracias a todos por apoyarme".



Afectada por una lesión en el pie, Kenin no ha jugado desde una derrota en la segunda ronda en Wimbledon el pasado 30 de junio.



Ella se une a una larga lista de campeones importantes que se retiraron del Abierto de Estados Unidos.



Este mismo miércoles temprano, las hermanas Serena y Venus Williams dijeron que no podrían jugar en el torneo debido a lesiones en las piernas. Serena posee 23 títulos individuales de Grand Slam y Venus tiene siete.



El suizo Roger Federer (rodilla derecha) y el español Rafael Nadal (pie izquierdo), quienes han ganado 20 títulos de Gran Slam cada uno, ya habían dicho que su participación en la presente temporada había acabado.



Otro tenista suizo, Stan Wawrinka (cirugía del pie) y el actual campeón masculino del Abierto de Estados Unidos, el austríaco Dominic Thiem (muñeca derecha) se encuentran entre los otros que estarán fuera de la competencia en las canchas duras de Flushing Meadows.



El canadiense Milos Raonic, subcampeón de Wimbledon en 2016, también se retiró del Abierto de Estados Unidos el miércoles, citando una lesión en la pierna derecha.



La Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA, en inglés) informó este miércoles que las bajas de Kenin, Raonic y las hermanas Williams serán reemplazadas en las canchas por jugadores que pierdan en las rondas de clasificación esta semana.



Mientras que el sorteo para establecer el cuadro principal está programado para este jueves, en Nueva York, y en el que gran favorito dentro de la competición masculina será el serbio Novak Djokovic, actual número uno del mundo.



Dentro de la competición femenina la australiana Ashleigh Barty, la número uno del mundo, junto a la japonesa Naomi Osaka, que expone el título de campeona, son las grandes favoritas al triunfo final.

