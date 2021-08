Los campeones del Abierto de EE.UU recibirán el premio más bajo desde 2012

Tenis

EFE

La Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA) informó este lunes de que el premio que van a recibir los campeones del Abierto de Estados Unidos 2021 será un 35 por ciento más bajo que el pago en 2019.



La edición de 2019 fue la última en que el torneo de tenis Grand Slam permitió espectadores, que brillaron por su ausencia en 2020.



Sin embargo, los premios en metálico para la clasificación y las tres primeras rondas del cuadro principal aumentarán como parte del presupuesto global establecido por los organizadores del último torneo de Grand Slam de la temporada.



Un año después de prohibir la presencia de los aficionados en torneo debido a la pandemia del coronavirus y de reducir los premios por la pérdida de ingresos, la USTA ha incrementado la bolsa a 57,5 millones de dólares, un poco más que los 57,2 millones en 2019, comparados a los 53,4 millones en 2020.



Los ganadores del título en individuales recibirán cada uno 2,5 millones, por debajo de los 3 millones del año pasado y los 3,85 millones hace dos años.



Se trata de la cantidad más baja para el premio mayor en Flushing Meadows desde 2012, cuando los campeones individuales recibieron 1,9 millones de dólares cada uno.



Los subcampeones de individuales de este año recibirán 1,25 millones. En 2020 fue de 1,5 millones y en 2019 de 1,9 millones.



El botín proyectado para este año es el más bajo desde los 950.000 en 2012.



En 2020, la clasificación del U.S.Open se suspendió en medio de la pandemia. Esa parte del evento de este año que comienza mañana, martes, a diferencia del torneo principal, no se permitirán espectadores, y otorgará casi 6 millones en total, un incremento de aproximadamente 3,5 millones en comparación a 2019.



Otros ejemplos de aumentos en los premios de la competición individual están reflejados en la primera ronda que asciende a 75.000 dólares, un incremento del 23% desde los 61.000 en 2020 y del 29% desde 58.000 en 2019.



Los pagos de la segunda ronda van a ser de 115.000 dólares, comparado a los 100.000 en 2020 y 2019; y los pagos de la tercera ronda ascienden hasta los 180.000 dólares, superior al de 163.000 dólares que se otorgó en 2020 y 2019.



De acuerdo a la información ofrecida por la USTA, la parte del presupuesto dedicada a la competición se incrementará en cada una de las competencias de individuales, dobles, dobles mixtos y tenis en silla de ruedas.



"Determinamos nuestras asignaciones en metálico de premios ronda por ronda al entablar un diálogo abierto con los jugadores y la administración de todos los grupos", declaró la directora del torneo, Stacey Allaster, en un comunicado emitido por la USTA. "Aplaudimos su liderazgo colectivo al dirigir el premio en metálico del U.S.Open 2021 para beneficiar al máximo número de jugadores".



El sorteo para establecer el cuadro principal de individuales y dobles se llevará a cabo este jueves, en Nueva York, y la competición oficial no comenzará hasta el 30 de agosto.



El serbio Novak Djokovic intentará completar el primer Grand Slam de un año calendario por un hombre desde Rod Laver en 1969 y apunta a un récord masculino de 21 campeonatos de individuales importantes.



Las ausencias del los campeones el español Rafael Nadal y del suizo Roger Federer, ambos bajas por lesión, incrementa la posibilidades de triunfo del Djokovic, actual número uno del mundo, que no ha participado en ningún torneo desde que fue eliminado en las semifinales de los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



Mientras que en la competición femenina, la japonesa Naomi Osaka es la campeona defensora que buscará conseguir un quinto título de Grand Slam.