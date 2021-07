Djokovic: "Como dijo Jordan, fallé y fallé, y por eso triunfé al final"

Tenis

Domingo 11| 2:33 pm





Novak Djokovic, que conquistó este domingo su vigésimo Grand Slam, igualando a Roger Federer y Rafael Nadal, citó a Michael Jordan y dijo que si ha conseguido todos estos éxitos es porque perseveró y nunca se cansó de fallar.



"He sido muy afortunado de ser muy fuerte en los momentos decisivos de los mayores torneos de tenis en mi carrera. También he perdido finales de Grand Slam en las que sentí que estuve cerca de ganarlas. Como dijo Michael Jordan, fallé, fallé y fallé, y eso por eso que triunfé al final", dijo el serbio.



"Es un proceso de aprendizaje, una curva de aprendizaje. Cuanto más veces lo pasas, cuantas más veces lo vives en una pista de tenis, más cómodo estás en estas situaciones", añadió.



Sobre el encuentro, en el que tuvo que remontar un set a Matteo Berrettini, Djokovic destacó cómo viró el partido tras el primer parcial.



"Estuve más nervioso de lo normal al principio del partido, sobre todo en el primer set. Creo que una vez que se acabó, sentí alivio. Obviamente no era bueno perderlo, pero por otra parte quería que ese set se acabara, para poder empezar de nuevo y jugar como quería yo", destacó.



"Es lo que empezó a pasar en los primeros cuatro juegos del segundo set, me puse 4-0 arriba muy rápido. Me empecé a sentir muy cómodo. Sentí que tenía el control del partido. Él le pegaba con mucha fuerza, con el saque y la derecha. Jugar contra alguien como él en hierba es un gran reto. En algunos momentos jugué muy defensivo, pero seguramente fuera por los nervios de estar en una gran ocasión como esta, la final de Wimbledon, con la historia en juego", apuntó Djokovic. EFE