Garín: "Creo que lo puedo hacer aún mucho mejor"

Tenis

Jueves 1| 11:56 am





El chileno Christian Garín, que accedió este jueves a tercera ronda de Wimbledon, aseguró que lo puede hacer aún mucho mejor y que está ganando confianza según pasan los encuentros.



Garín derrotó al australiano Marc Polmans en cuatro sets (7-6, 6-2, 2-6 y 7-6) para meterse por primera vez en su vida en tercera ronda de Wimbledon.



"Estoy muy contento por la regularidad que estoy teniendo en los Grand Slams. Son los torneos que más me importan en el año. Creo que lo puedo hacer aún mucho mejor. Nunca había ganado un partido aquí y ahora estoy en tercera ronda. Tengo dudas, pero voy ganando confianza con los partidos", dijo el chileno en rueda de prensa.



"Me gusta mucho jugar en hierba, me gusta jugar en estas condiciones. Lo siento lento y que se puede jugar. Creo que compito bien en todas las superficies", añadió.



El chileno se medirá a Pedro Martínez en la siguiente ronda. "Le conozco bien y me llevo bien con él. Cuando llegas a estas rondas ya juegan todos muy bien y están adaptados a las circunstancias". / EFE