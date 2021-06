Serena Williams no jugará los Juegos Olímpicos

Tenis

Domingo 27| 9:11 am





La estadounidense Serena Williams no competirá este año en los Juegos Olímpicos de Tokio.



Serena, ganadora de cuatro oros olímpicos -uno individual y tres de dobles-, renuncia a la cita olímpica, tal y como anunció en Wimbledon en la rueda de prensa previa al torneo.



"No estoy en la lista olímpica", dijo la menor de las Williams. "Hay muchas razones por las que he tomado esta decisión. No me apetece hablar de ellas hoy, quizás otro día", añadió la estadounidense.



Williams, que busca su octavo Wimbledon y vigésimo cuarto Grand Slam, ganó el oro olímpico en Londres 2012 en el cuadro individual y en el dobles en el 2000, 2008 y 2012. La estadounidense también participó en Río de Janeiro, pero no pudo lograr medalla.

EFE