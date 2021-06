El Abierto de Tenis de EE.UU. permitirá de nuevo el máximo aforo

Tenis

La Asociación de Tenis de EE.UU. (USTA) anunció este jueves que permitirá de nuevo el máximo aforo en el próximo Abierto estadounidense, que se celebrará en el Centro Billie Jean King de Flushing Meadows (Nueva York) del 30 de agosto al 12 de septiembre.



En un comunicado, la USTA dijo que dará la bienvenida a todos los fans de la competición con plena capacidad después de que las autoridades del estado levantaran esta semana prácticamente todas las restricciones contra la covid-19 debido al fuerte progreso en la inmunización.



Se trata del primer Grand Slam que abre sin restricciones de aforo desde que se desató la pandemia del coronavirus en marzo del año pasado.



En la anterior edición del US Open no hubo público, lo que afectó al ambiente de los partidos y al ánimo de los jugadores, según relataron muchos de ellos, tras registrarse más de 700.000 asistentes en 2019.



"Aunque estamos orgullosos de haber podido celebrar el evento en 2020, echamos de menos tener a nuestros fans in situ, porque sabemos que son una gran parte de lo que distingue la experiencia del US Open de otras", señaló la organización en la nota.



La USTA dijo, además, que el interés por el tenis se "ha acelerado con la vuelta de cuatro millones de jugadores" a las canchas el año pasado: "Nuestro deporte ha resurgido en los tiempos más difíciles y el Abierto de este año promete ser una celebración inolvidable del juego, quienes lo juegan y quienes lo disfrutan".



Este martes, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció el fin de las restricciones para evitar la propagación de la covid-19 -con excepciones contadas- coincidiendo con el momento en el que el 70 % de los adultos de esta región ha recibido al menos una dosis de la vacuna.



El Abierto de EE.UU. pondrá a la venta sus entradas al público general a partir del 15 de julio y estarán disponibles todas las categorías para las 25 sesiones del torneo, incluyendo las zonas reservadas. / EFE