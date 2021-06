Nadal se apresura a sus 16 octavos de final en Roland Garros

Tenis

El español Rafael Nadal consiguió la clasificación para los octavos de final de Roland Garros por décimo sexta vez, tras derrotar al británico Cameron Norrie, 6-3, 6-3 y 6-3 en 2 horas y 6 minutos.



El mallorquín, que persigue su título número 14 en la capital francesa para totalizar 21 Grand Slam, se medirá ahora contra el italiano Jannik Sinner, 19 del mundo a sus 19 años, rival al que ya derrotó el año pasado en cuartos de final y esta misma temporada en el torneo de Roma.



Nadal fue programado en la pista Suzanne Lenglen, la segunda en categoría del complejo, reputada por ser algo más lenta. Todos los favoritos suelen pasar, al menos, un día por esa pista, en la que Nadal no ha perdido nunca (sus dos únicas derrotas en Roland Garros fueron en la Philippe Chatrier).



"Es hermoso jugar en esta pista con un público increíble, gracias a todos, siempre es especial jugar en Roland Garros, en esta pista o en la Chatrier, ambas son fantásticas para mi", dijo el tenista.



Salvo un momento delicado al inicio del segundo set, cuando perdió dos veces su saque, aunque los recuperó enseguida, el duelo contra Norrie, 45 del ránking a sus 25 años, un tenista que nunca ha superado la tercera ronda de un grande, el duelo de Nadal fue plácido.



"Cameron está jugando la mejor temporada de su carrera, ha ganado muchos partidos este año. Lo más importante es que por momentos he jugado mi mejor tenis y en otros momentos he podido mejorar, pero lo importante era ganar en tres sets", señaló sobre su rival, que este año ha disputado las finales de Estoril y Lyon sobre arcilla.



Recuperado el bache, elevó la presión sobre el rival, que poco a poco depuso las armas. El tercer set fue un paseo para el español.



Nadal encadena ya 32 sets consecutivos en Roland Garros y 31 duelos, cerca de sus mejores marcas sobre la tierra batida francesa, entre 2015 y 2018, cuando ganó 37 mangas seguidas.



Necesitó más tiempo que el serbio Novak Djokovic, que poco antes lograba su billete para los octavos contra el Ricardas Berankis, 6-1, 6-4 y 6-1 en 1 hora y 32 minutos, el duelo completo más corto en lo que va de torneo.



Pero la contundencia fue similar, sin que en ningún momento diera la impresión de perder la iniciativa.



Nadal, que el pasado jueves cumplió 35 años, prosigue su hoja de ruta, ir ganando rodaje y minutos para mejorar su juego.



Con los torneos de Barcelona y Roma esta temporada, el español apunta ya a uno de los tenistas más prometedores del circuito, uno de los dos menores de 20 años que ha logrado colarse en octavos de final, junto al también italiano Lorenzo Musetti.



Sinner es uno de los jugadores que más ha crecido en los últimos años y esta temporada ha sumado el torneo de Melbourne y ha jugado la final de Miami, la primera de un Masters 1.000 de su carrera.



El ganador del NextGen de 2019, el torneo de final de temporada que reúne a los mejores jóvenes, ingresó en abril pasado en el top 20 del mundo.

