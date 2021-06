Badosa: Ha sido una montaña rusa de emociones

Tenis

Viernes 4| 10:14 pm





(EFE).- La española Paula Badosa, que alcanzó los octavos de final de Roland Garros después de vencer la rumana Ana Bogdan en un frenético encuentro, reconoció que el choque había sido "una montaña rusa de emociones" y aventuró que su encuentro del domingo ante la checa Marketa Vondrusova será "táctico y duro".



"He venido haciendo mucho trabajo mental, porque este viernes ha sido una montaña rusa de emociones, pierdes el primer set, el segundo ganas sufriendo...", contó la jugadora nacida en Nueva York hace 23 años.



Para volver a los octavos de Roland Garros por segunda vez consecutiva, Badosa (n.35) invirtió 2 horas y 51 minutos para acabar imponiéndose 2-6, 7-6(4) y 6-4 y tuvo que salva una bola de partido.



"Seguramente ha sido el partido en el que más he sufrido, el nivel ha sido muy alto", refirió la española, quien consideró que su rival Bogdan (102 del ránking) rayó como una jugadora del top ten: "no esperaba ese nivel".



Sin varias de las favoritas en la carrera, entre ellas la japonesa Naomi Osaka, que se marchó en conflicto con el torneo, la prensa especializada la sitúa entre una de las tres grandes favoritas, junto a Serena Williams y Iga Swiatek.



"Me hace gracia que me digan eso, es cierto que he hecho una buena gira de tierra, pero estamos hablando de la mayor de la historia (Serena) y de otra que ha ganado un Grand Slam y un Masters 1.000", refirió la catalana, quien, no obstante, indicó que espera corresponder con las expectativas.



Ante Vondrusova (n.21), Badosa anticipó "un partido táctico y duro" y refirió que se prepara para "otra batalla". EFE