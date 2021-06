Schwartzman: Con victorias se mejora

Tenis

Jueves 3| 9:34 pm





París, 3 jun (EFE).- El argentino Diego Schwartzman no está todavía satisfecho de su tenis en Roland Garros, donde este jueves logró el pase a tercera ronda tras derrotar al esloveno Aljaz Bedens, y se puso como nota "entre un 7 y un 7,5", pero aseguró que con victorias se mejora cada día.



"Creo que estoy bien, cada día más cómodo", señaló el argentino, que aseguró que está superando el bache de juego que atribuyó a la impaciencia y la acumulación de partidos.



El argentino no quiere mirar el cuadro, aunque si lo hiciera vería que se han caído su dos rivales, a priori, más peligrosos, los rusos Andrey Rublev, séptimo favorito, que no superó la primera ronda, y Aslan Karatsev, que perdió en segunda.



"No quiero mirar el cuadro, no me digan qué está pasando", dijo el argentino, que ahora tiene en su horizonte al alcance un cruce de cuartos de final contra el español Rafael Nadal.



Contra Bedens, al que derrotó 6-4, 6-2 y 6-4, se apoyó en la táctica para que su rival fuera cometiendo errores y, salvo los nervios del final, cuando estuvo a punto de complicarse el cierre del tercer set, firmó su mejor partido en la gira de tierra, según reconoció él mismo.



"Bueno, es que por desgracia tampoco he tenido muchos buenos", agregó.



"Hoy necesitaba un salto más y creo que jugué bien, aproveché todas las oportunidades que me dio. Tengo que seguir mejorando, pero ir ganando y con un día libre ayuda a mejorar y cada vez te vas sintiendo mejor", comentó.



Schwartzman agradeció el trabajo de su equipo, encabezado por Juan Ignacio Chela, para apuntalar su tenis tras unas semanas algo descolocado, lo que se ha notado en sus resultados, lejos de los que hizo el año pasado en la gira de tierra.



"Soy muy de culparme de lo que sale mal y eso, acumulado a que durante muchos partidos no se me dieron las cosas, al cansancio,... se va acumulando. Al equipo le cuesta mantenerme fresco", dijo.



"Intentaron hacerme ver la realidad, que soy top10, que estoy 22 en la clasificación del año, que venía jugando bien, que todo el mundo puede tener un bajón. Pero, por mi forma de jugar, sin paciencia no le puedo ganar a nadie", analizó.



El argentino agradeció que el siguiente turno le toque contra el alemán Philipp Kohlschreiber, que derrotó al ruso Aslan Karatsev, un rival que el "Peque" hubiera encontrado más complicado.



"A Karatsev prefería evitarlo, siempre ha jugado bien contra mí, en Madrid iba ganando fácil y acabé perdiendo. Es un rival difícil, que viene jugando bien y siempre es muy duro", comentó.



Tampoco será fácil Kohlschreiber, 123 del ránking, un veterano del circuito que no rechaza el cuerpo a cuerpo desde el fondo de la pista.



"Habrá jugado unos 20 Roland Garros, tiene mucha experiencia, es muy hábil. Voy a tener que jugar con eso, estirar los puntos para que corra y para que tenga que pegar siempre una más", dijo.



Ambos tenistas solo se han enfrentado en una ocasión, con triunfo del alemán en cuartos de final del torneo de Viena, sobre pista dura, en 2017. EFEE