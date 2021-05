Osaka puede ser expulsada de Roland Garros si no acude a las ruedas de prensa

Tenis

Domingo 30| 12:31 pm





La japonesa Naomi Osaka, número 2 del mundo, fue sancionada este domingo con 15.000 dólares de multa por no acudir a la rueda de prensa tras haber superado la primera ronda de Roland Garros, cuyos organizadores amenazaron con expulsarla del torneo si repite esa conducta.



"Hemos avisado a Osaka de que si continúa rechazando sus obligaciones mediáticas durante el torneo se expone a otras consecuencias ligadas al código de conducta (...) incluso la exclusión del torneo", indicaron los organizadores en un comunicado firmado también por responsables de los otros tres torneos del Grand Slam.



La nipona puede también recibir mayores multas y ver vetada su participación en los otros grandes, añadieron.



Osaka habló desde la pista tras superar la primera ronda de Roland Garros al vencer a la rumana Patricia Maria Tig por 6-4 y 7-6 (4), pero posteriormente, como había avisado, no fue a la conferencia de prensa.



La jugadora considera que enfrentarse a la prensa daña su salud mental y optó por no hacerlo.



Roland Garros indicó que había alertado a la jugadora de las consecuencias de mantener esa actitud en un deporte que tiene regulada la obligación para los tenistas de atender a los medios de comunicación, al tiempo que le ofreció su ayuda. EFE