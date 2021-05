Berrettini: "Sé que esta derrota será útil"

Tenis

Domingo 9| 5:02 pm





Madrid. "No me arrepiento de nada. Lo dejé todo. Jugué bien. No increíble, pero sí bien. El rival también influyó en que no pudiera hacer mi mejor tenis. Duele ahora pero sé que esta derrota será útil", dijo el tenista romano.



El transalpino, décimo del mundo, se quedó en puertas del mayor logro en su carrera pero resume positivamente lo vivido en el Masters 1000 de Madrid.



"En cualquier caso, ha sido una sensación increíble y estoy orgulloso de mí mismo y del trabajo que he hecho en los últimos meses y en mi carrera. Estoy molesto porque perdí pero es importante para mi tenis y para mi nivel", indicó Berrettini.



"Estoy contrariado. Pude romper su saque en el tercer set pero Zverev jugó muy bien. Devolví servicios que iban a 220. Sentí que en el primer set no estaba haciendo mi mejor tenis. Mejoré al principio del segundo y no pude hacer break y el tercero fue una dura pelea", analizó el italiano. EFE