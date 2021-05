Medvedev: Cuando llego a un torneo de tierra odio todo lo que me rodea

Tenis

(EFE).- El ruso Daniil Medvedev, tercer jugador del mundo, no ocultó su animadversión a los torneos en tierra antes de iniciar su tercera participación en el de Madrid, donde no ha ganado ningún partido.



El moscovita, que cayó en primera ronda en 2018 y 2019 y que regresa a la competición después de padecer la COVID-19, que le obligó a darse de baja del Masters 1.000 de Montecarlo, reconoció que cuando afronta un torneo en tierra batida, al principio odia todo lo que le rodea.



"No creo que mi relación con la tierra batida cambie. Mis golpes, mis movimientos y mi apariencia física no se adaptan a la arcilla porque, la verdad, juego en cancha dura, por ejemplo, ocho semanas seguidas y luego un mes y medio solo en tierra. Cuando llego a las competiciones de arcilla al principio odio todo lo que me rodea. Odio estar en la cancha y eso es raro para mí. Luego me acostumbro y mejoro", señaló el ruso.



Medvedev no compite desde Miami hace un mes. Lleva poco más de una semana con entrenamientos sobre arcilla. Su objetivo es ganar un partido en Madrid, otro en Roma y otro en Roland Garros.



"Es el objetivo. Tengo que ir paso a paso. Mi objetivo en Roma, Roland Garros y aquí es ganar, al menos, un partido en cada torneo de estos. Paso a paso. Es verdad que cuando voy a un torneo mi objetivo es ganarlo. Es más difícil en tierra que en pista dura, así que me adaptaré y me esforzaré todo lo que pueda. Intentaré hacer un buen tenis y tener opciones de ganar", apuntó Medvedev.



Aún así, el ruso, ganador este año en Marsella y finalista del Abierto de Australia, y del Abierto de Estados Unidos en 2019, confía en ampliar sus expectativas a medida que pasen los partidos.



"Lo que más me motiva es que soy capaz de ganar partidos. Hace dos años gané a jugadores muy buenos. Estaba en buena forma y me di cuenta de que puedo hacerlo. Solo necesito encontrar la confianza y esa sensación que me cuesta encontrar en tierra", insistió.



Madrid, no obstante, puede ser diferente para Medvedev por la altura y la velocidad que adquiere la pelota.



"La altitud me puede ayudar. Madrid es más comparable a la pista dura porque la tierra es rápida y con la altura el servicio va rápido. Eso me hace sentir más cómodo antes de empezar el torneo. Después siempre es lo mismo y depende del primer partido. Ahí ves si tienes confianza o no", indicó el ruso.



Daniil Medvedev dejó atrás el coronavirus. Cumplió con el aislamiento perceptivo y regresó a la actividad.



"Me siento en forma, porque si no, no hubiera venido a Madrid. Hubiera intentado recuperarme mejor y acudir a Roma. Tuve síntomas. Fue como un resfriado o algo así y debilidad durante algunos días, pero no fue más que eso. Volver no fue fácil los primeros días después de estar un tiempo aislado en casa. Estoy deseando jugar aquí", concluyó. EFE