Tsitsipas le corta las alas a Musetti y jugará la final de Acapulco

El griego Stefanos Tsitsipas, quinto de la clasificación mundial de tenis, venció por 6-1, 6-3 al italiano Lorenzo Musetti y se clasificó para la final del Abierto Mexicano.







En el balneario de Acapulco, Tsitsipas le entró por los ojos al portentoso joven de 19 años, que se quejó de una dolencia en la cadera izquierda y no tuvo capacidad de respuesta, a pesar de mostrar destellos del gran tenis jugado en una semana en la que llegó del torneo de clasificación y alcanzó la semifinal.







Musetti, quien eliminó al argentino Diego Schwartzman, tercer preclasificado, al estadounidense Frances Tiafoe, y al búlgaro Grigor Dimitrov, quinto cabeza de serie, perdió el saque en el cuarto juego del primer set y ahí se derrumbó, aquejado de molestias físicas.







Con un gran servicio y buenos puntos a la hora precisa, Tsitsipas no resintió los altibajos con su saque y se llevó el set por 6-1.







Después de recibir atención médica, el italiano aguantó hasta el 3-3. Se volvió a tocar la cadera y dio una señal al griego, que como depredador que huele sangre, fue por su servicio y se lo quebró en el séptimo 'game' para tomar ventaja de 5-3 par de minutos después.







Musetti tiró drop shots, atacó la red y pasó por encima de su dolor, pero no le alcanzó. Después de salvar tres puntos para partido en el noveno juego, Tsitsipas logró el punto decisivo para llevarse el parcial por 6-3.







En la final el griego irá ante el alemán Alexander Zverev, con quien suma cinco triunfos en seis partidos y este viernes le ganó a su compatriota Dominik Koepfer por 6-4, 7-6(5).







"Es un hermoso sentimiento pasar a la final, Zverev es uno de los mejores del mundo, tenemos una gran rivalidad y será un duro partido, dijo Tsitsipas, quien se convirtió en el favorito del público mexicano al ensayar frases en idioma español.







"Viva México, cabrones" y "Ya te cargó el payaso", fueron frases del habla popular de México con las que se llevó la ovación de los aficionados.







El Abierto Mexicano, con una bolsa de un millón 204.960 dólares, es uno de los torneos ATP 500 favoritos de los jugadores. En los últimos años ha reunido a todos los grandes del siglo XXI, excepto el suizo Roger Federer.

EFE