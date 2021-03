Además de Nadal, el torneo pierde también a Federer

Tenis

Viernes 12| 5:55 am





El suizo Roger Federer ha anunciado que no competirá en el ATP 500 de Dubai la próxima semana para centrarse en los entrenamientos.



"Ha sido genial estar de vuelta en el circuito ATP. Me encantó cada minuto jugando en Doha una vez más. Un gran agradecimiento al mejor y fiel equipo que me ayudó a llegar aquí. He decidido que es mejor volver a entrenar y, como consecuencia, he decidido retirarme de Dubai la semana que viene", ha señalado el número seis del mundo en las redes sociales.



Después de caer frente a Nikoloz Basilashvili en Doha, en una hora y 50 minutos, tras desaprovechar una bola de partido, el de Basilea ha decidido que necesita más horas de entrenamiento para poder competir con garantías.



Su falta de adaptación tras 405 días de inactividad en el circuito quedó en evidencia en Doha, donde superó con problemas a su primer rival, el británico Dan Evans, y luego cedió con Basilashvili.



La baja de Federer en Dubai se une a la del español Rafael Nadal, que este miércoles comunicó también que renunciaba a una invitación para competir allí, al sentir que todavía no está listo físicamente.



Rafael Nadal explicó que pensó "seriamente en jugar" en Dubai, pero "no" cree "que esté listo para jugar todavía", tras sus problemas de espalda.



El tenista español agradeció a la organización su "amable invitación" y le deseó "mucha suerte con el torneo".



"Un agradecimiento especial al director del torneo, Salah Talak, ya que soy consciente de sus esfuerzos para garantizar una llegada sin problemas a Dubai durante esta pandemia de coronavirus sin precedentes y tiempos difíciles para todos", agregó Nadal. / EFE