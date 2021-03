Wimbledon retrasa su ampliación hasta el final de la década

Tenis

Jueves 4| 1:53 pm





La expansión de Wimbledon, que va a triplicar el espacio del torneo, se retrasará hasta finales de esta década, según revelaron este jueves medios ingleses.



El campeonato de tenis se sitúa en el All England Club y en 2018, el torneo adquirió el campo de golf situado justo enfrente del complejo tenístico, con la expectativa de triplicar sus terrenos y poder realizar la fase previa en las mismas instalaciones que el torneo final.



Actualmente, debido al desgaste que supondría para las pistas y la limitación en número que hay en el All England Club, la fase previa de Wimbledon se disputa en Roehampton, a varios kilómetros de Wimbledon.



El plan para unificar el que aún es el campo de golf de Wimbledon Park y las instalaciones de Wimbledon fijaba el proyecto para el 2025, pero ahora se ha revelado que no podrá salir adelante hasta el final de la década.



Así lo han desvelado medios ingleses al tener acceso a la consulta que se ha hecho a los vecinos residentes en el barrio de Merton (Londres).



"Si recibimos el permiso de los barrios de Merton y Wandsworth, llevará al menos seis años construir las pistas y al menos dos más para que las pistas estén listas para poderse usar durante el torneo", explicó el documento.



De este modo, Wimbledon se amoldaría a los otros Grand Slams, que realizan su fase previa en las mismas instalaciones del torneo final.



Este año, sin embargo, debido a la pandemia de la covid, el Abierto de Australia tuvo que realizar la fase previa en Doha, para los chicos, y en Dubai, para las chicas. EFE