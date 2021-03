Brady perdió su primer encuentro postAustralia Open

Tenis

Lunes 1| 8:50 pm





DOHA, Qatar. Jennifer Brady sucumbió en su primer partido tras la final del Abierto de Australia al perder el lunes 6-1, 6-2 ante Anett Kontaveit en la primera ronda del Abierto de Catar.

Brady, quien cayó ante Naomi Osaka en el primer Grand Slam del año hace poco más de una semana, cometió 25 errores no forzados contra su rival estonia. En cambio, Kontaveit apenas registró nueve errores no forzados y no afrontó bolas de quiebres contra la estadounidense y séptima cabeza de serie.

“Me esperaba un partido mucho más parejo, pero feliz por mi nivel de juego y de avanzar a la segunda ronda", dijo Kontaveit.

Kontaveit se citó en segunda ronda con Angelique Kerber, campeona de tres grandes. La alemana dio cuenta 6-4, 6-2 de la turca Cagla Buyukakcay.

La hispano-venezolana Garbiñe Muguruza doblegó 6-2, 7-6 (4) a la rusa Veronika Kudermetova y se las verá con la bielorrusa Aryna Sabalenka, la defensora del título que recibió pase directo a la segunda ronda.

“Tiene pinta de buen partido”, dijo Muguruza. “Me entusiasma tener que enfrentar a las mejores. Lo veo que cada partido es duro".

En un duelo de ex campeones de Grand Slam, la bielorrusa Victoria Azarenka (8va preclasificada) necesitó de seis de match points para derrotar a la rusa Svetlana Kuznetsova por 6-2, 6-3. / AP