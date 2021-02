Muchova remonta milagrosamente a Barty

Tenis

Melbourne (Australia). La checa Karolina Muchova (25) sorprendió a la australiana y primera clasificada mundial Ashleigh Barty (1) en los cuartos de final del Abierto de Australia tras una milagrosa remontada por 1-6, 6-3 y 6-2, después de recibir atención médica como consecuencia de unos ligeros mareos.



“Ha jugado sin ningún fallo en el primer set y yo estaba un poco perdida. Los médicos me han tomado la tensión porque me encontraba un poco fuera”, comentó tras la conclusión de un choque que se acercó a las dos horas de duración.



Firmó una remontada inverosímil, tras recibir atención médica, al frenar a una Barty que bordó el tenis en un primer set en el que sólo cometió seis errores no forzados y que impidió desplegar su repertorio a una Muchova que tan sólo conectó un golpe ganador.



Fue la primera ocasión en la que la local no pudo dominar con su servicio después de que superara ligeramente un cincuenta por ciento de acierto con primeros saques.



No podrá la primera clasificada mundial poner fin a la maldición local en el Abierto de Australia después de que ninguna ‘aussie’ haya sido capaz de levantar la corona desde que Chris O’Neil consiguiera el título en 1978.



Los mejores resultados de Muchova en Grand Slam antes de la actual edición del Abierto de Australia fueron los cuartos de final cosechados en Wimbledon en 2019 y los octavos en el Abierto de Estados Unidos en 2020.



Su próxima rival se conocerá tras la conclusión del partido que enfrentará a las estadounidenses Jennifer Brady (22) y Jessica Pegula. EFE