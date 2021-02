Nadal y Medvedev salen reforzados

Tenis

Jueves 11| 10:34 am





El español Rafael Nadal (2) y el ruso Daniil Medvedev (4) salieron reforzados como principales favoritos al título después de superar con facilidad y con un tenis de alto nivel al estadounidense Michael Mmoh y al español Roberto Carballés Baena, respectivamente, en la segunda ronda del Abierto de Australia.



Rafael Nadal avanzó a la tercera ronda tras superar al estadounidense Michael Mmoh por 6-1, 6-4 y 6-2, después de ofrecer una vez más un práctico saque menos potente, para evitar las molestias de espalda, y un gran revés, y tras recibir una "peineta" por parte de una aficionada que acabó siendo expulsada del recinto.



El incidente sucedió en el décimo juego del segundo set, cuando el marcador lucía un 5-4 a favor de Nadal. La aficionada en cuestión, fue expulsada de Melbourne Park tras la conclusión del punto, no sin antes dedicar otras "peinetas" más al español.



El balear no se descentró tras el incidente, y solventó aquel juego, y el segundo set, por mediación de tres saques directos que sirvieron para poner más tierra de por medio en el marcador.



Sirvió a una media de 180 kilómetros por hora y llegó a ejecutar algunos saques que se acercaron a los 200 kilómetros por hora durante una primera manga que cerró por 6-1 en menos de media hora, tras convertir las dos puntos de rotura que tuvo a su favor.



En el último set, el tenista de Manacor intimidó el servicio de Mmoh cuando el marcador lucía un empate a dos, después de convertir un nuevo punto de 'break' con una pasante de derecha que generó una animada ovación a pesar de que la hora se acercaba muy de cerca a la medianoche en Melbourne.



Mmoh, quien cuenta con pasaporte estadounidense y australiano a pesar de haber nacido en Arabia Saudí, recibió una nueva rotura que acabó de hundir sus esperanzas esfumadas de superar al campeón de la edición de 2009 tras el 6-2 definitivo.



Nadal certificó su pase a la tercera ronda en Melbourne Park por decimoquinta vez y consiguió mantener a cero el número de derrotas acumuladas en encuentros de segunda ronda a orillas del Yarra.



Salió vivo una vez más, como el mismo definió tras superar la primera ronda, a pesar de las molestias de espaldas que le impiden sacar al cien por cien de sus posibilidades, y tendrá más tiempo para encontrar la solución que le haga retomar las buenas sensaciones que experimentó durante la pretemporada.



Su rival en tercera ronda será el británico Cameron Norrie, del que comentó en rueda de prensa que “será el primer rival de gran nivel” y que “es un jugador con experiencia en el circuito”.



Su compatriota Roberto Carballés no pudo tumbar la solidez del ruso Daniil Medvedev (4) después de caer derrotado por 6-2, 7-5 y 6-1 en la segunda ronda del Abierto de Australia.



El vigente campeón de las Finales ATP cerró un nuevo partido sin conceder un set y certificó su pase a la tercera ronda por tercer año consecutivo para acercarse un poco más al que podría ser su primera corona de Grand Slam, después de tropezar en la única final de un ‘major’ ante Nadal en Flushing Meadows (Estados Unidos) en 2019.



El favorito ruso se enfrentará en la tercera ronda al serbio Filip Krajinovic (28), quien superó por su parte al español Pablo Andújar



El griego Stefanos Tsitsipas (5) se vio en serios apuros tras superar en un maratoniano partido al australiano e invitado al torneo Thanasi Kokkinakis por 6-7(5), 6-4, 6-1, 6-7(5) en un partido que superó las cuatro horas y media..



Tsitsipas estuvo a punto de pagar las consecuencias de perdonar una pelota de partido cuando el choque se veía visto para la sentencia en el cuarto set.



Sin embargo, su rival Kokkinakis demostró por qué estuvo llamado a ser una de las grandes promesas australianas diez años atrás y, a pesar de haber estado apartado casi un año del circuito por diferentes lesiones, estuvo a punto de dar la sorpresa en la Rod Laver Arena.



El griego firmó su presencia en la tercera ronda del primer ‘major’ de la temporada por tercer año consecutivo en la que está siendo su cuarta presencia en Melbourne Park.



Su próximo rival será el sueca Mikael Ymer después de que saliera victorioso en cuatro sets de su enfrentamiento en segunda ronda contra la joven promesa española Carlos Alcaraz de 17 años.



El cabeza de serie Fabio Fognini (16) se llevó el gran duelo entre italianos de segunda ronda ante su compatriota Salvatore Caruso, por un emocionante 4-6, 6-2, 2-6, 6-3 y 7-6(12), que propició una airada discusión verbal entre ambos jugadores que requirió la presencia del supervisor Andreas Egli para poner paz.



Fognini le recriminó con malas formas a su oponente a lo largo del último set su suerte a la hora de enviar varias pelotas a la línea en momentos cruciales, por lo que Caruso se dirigió al ganador al final del partido decirle que no había sido adecuado sus insistentes quejas en el último tramo del choque.



Ambos jugadores, empecinados con sus diferentes puntos de visto, prosiguieron con su discusión verbal al mismo modo que Caruso abandonaba el estadio John Cain con el supervisor Andreas Egli apartando pacíficamente a ambos jugadores para evitar que el problema fuera a más.



Con la victoria, Fognini consiguió por cuarto año consecutivo su pase a la tercera ronda donde se enfrentará con el australiano Alex De Miñaur (21) este sábado.



Por su parte, el español Feliciano López remontó al italiano Lorenzo Sonego (30), tras imponerse por 5-7, 3-6, 7-5, 6-3 y 6-4, y se enfrentará al joven ruso Andrey Rublev (7) en la tercera ronda del Abierto de Australia.



El toledano acabó el partido extenuado tras tres horas y veinte minutos de lucha intensa bajo los 32 grados que marcó el termómetro a lo largo de la mañana en Melbourne Park.



“Es un regalo que me ha dado la vida poder estar en una tercera ronda de Grand Slam”, explicó en rueda de prensa tras comentar su decisión de dejar en casa a su mujer con su hijo recién nacido para extender su leyenda como jugador con mayor número de torneos de estas características disputados consecutivamente.



Su siguiente rival será el ruso Rublev, quien atraviesa uno de los momentos más dulces de su carrera tras proclamarse la semana pasada campeón de la Copa ATP y superar sus primeras dos rondas en tres sets.



También superaron el segundo obstáculo en Melbourne Park como favoritos el australiano Alex De Miñaur (21), el ruso Karen Khachanov (19), el italiano Matteo Berrettini (9) y el noruego Casper Ruud (24); mientras que el croata Borna Coric (22) cayó eliminado.



Completaron el cupo de tenistas clasificados a la tercera ronda el sudafricano Lloyd Harris y el estadounidense Mckenzie McDonald. EFE.