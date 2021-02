Halep se recupera al borde de la eliminación

Tenis

Miércoles 10| 8:40 am





La rumana Simona Halep rozó la eliminación en la segunda ronda del Abierto de Australia tras imponerse a la australiana por un ajustado 4-6, 6-4 y 7-5 tras remontar un 5-2 desfavorable en el set decisivo.



“Estaba esperando a una rival muy dura pero no tanto como lo ha sido. No estaba siendo muy positiva y me estaba criticando de no ser lo suficientemente fuerte para competir con ella”, comentó tras su dura batalla.



Halep, quien alcanzó las semifinales en la edición anterior, superó por tercera vez consecutiva el segundo obstáculo en Melbourne Park y salió viva de una Margaret Court Arena que registró su temperatura máxima (30º) durante este miércoles.



La solidez característica de la rumana se esfumó, después de acumular 37 errores no forzados, propiciado en parte por una de las versiones más agresivas de la australiana nacida en Croacia.



Su siguiente rival será la rusa Veronika Kudermetova después de que se impusiera a su compatriota Varvara Gracheva.



“Nunca me he enfrentado a ella, por lo que va a ser un gran reto. Pero primero de todo necesito recuperarme de esto”, concluyó Halep tras seguir por el camino del que sería su tercer título Grand Slam. EFE